Morreu antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin

Agência Lusa , AM
Há 1h e 18min
Lionel Jospin (AP)

Jospin liderou o PS francês de 1981 a 1988

O antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin, chefe de executivo entre 1997 e 2002, morreu aos 88 anos, informou a família do socialista à agência de noticias francesa AFP.

Jospin, chefe de governo durante o primeiro mandato do presidente conservador Jacques Chirac, liderou o PS francês de 1981 a 1988, sucedendo ao histórico François Miterrand, e, depois, entre 1995 e 1997.

O político francês concorreu sem sucesso às eleições presidenciais francesas de 1995 e de 2002, nas quais o líder da extrema-direita Jean-Marie Le Pen conseguiu chegar à segunda volta.

