Ninguém sobreviveu. Avião turístico despenha-se no Peru com 13 pessoas a bordo

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Este não é o primeiro acidente aéreo na atração turística a ter lugar nas últimas décadas

Um avião turístico despenhou-se este sábado no Peru, provocando a morte a todas as pessoas que seguiam a bordo, avança a imprensa local, que cita as autoridades peruanas.

O acidente ocorreu por volta das 13:00, hora local, na região de Pueblo Viejo, depois de o avião ter descolado de um aeroporto em Pisco, no Peru, segundo a BBC News.

"Dada a gravidade do acidente, não há sobreviventes. Recuperámos, até ao momento, quatro corpos", afirmou o major da polícia, Jorge Andrade, citado pela AFP. O avião transportava 11 passageiros e dois pilotos.

A causa do acidente está a ser apurada, bem como a identidade dos tripulantes.

A aeronave realizava um voo sobre as Linhas de Nazca, um conjunto de geoglifos traçados no deserto em torno de Nazca pelos povos indígenas do Peru há centenas de anos.

Este não é o primeiro acidente aéreo sobre o famoso local nas últimas décadas. Em 2022 aconteceu o mesmo a um pequeno avião turístico, quando morrereram as sete pessoas que seguiam a bordo.

O mesmo se passou em 2010, quando uma aeronave se despenhou causando a morte de todos os tripulantes.