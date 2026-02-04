Linha do Norte cortada por causa de inundações em Coimbra

Agência Lusa , PF
Há 2h e 0min
Comboio (CP)

Há ainda outras linhas suspensas

O serviço na Linha do Norte (longo curso) está suspenso desde as 20:00 desta quarta-feira devido a inundações na estação de Alfarelos, situação que afeta também a Linha da Beira Alta e o Ramal de Alfarelos, adiantou a CP.

A suspensão deve-se a inundações na estação de Alfarelos, concelho de Soure, distrito de Coimbra.

A CP - Comboios de Portugal indicou também, na atualização das 19:30, que os serviços urbanos de Coimbra serão suspensos e os regionais entre Entroncamento e Coimbra B só circularão entre Entroncamento e Soure.

Continua ainda suspensa a circulação ferroviária na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, na Linha do Oeste e na Linha do Sul, com a circulação suspensa entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Temas: Linha do Norte Mau tempo Inundações Alfarelos Soure

Meteorologia

05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Há 9 min
03:33

Em Carcavelos montou-se uma tenda de propósito para lidar com o mau tempo

Há 15 min
05:19

Na sala e na cozinha com os pés dentro de água. À espera do pico da chuva, esta casa em Torres Vedras já está assim

Há 17 min

Lisboa, Coimbra, Alcácer do Sal. Está tudo a preparar-se para o pico da depressão Leonardo

Há 56 min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

3 fev, 18:23

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Governo adia novas regras dos tarefeiros da Saúde depois de Marcelo ter imposto travões às incompatibilidades dos médicos

Ontem às 07:00

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Atropelamento com fuga em Lisboa provoca uma vítima mortal

Ontem às 07:09

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16