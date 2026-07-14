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Linha do Norte interrompida após atropelamento de cavalos em Santarém

Agência Lusa , CM
Há 1h e 11min
Greve na CP (Lusa)
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Atropelamento ocorreu às 08:42, numa zona de campo perto da estação ferroviária de Riachos, concelho de Torres Novas

A circulação ferroviária na Linha do Norte estava às 09:20 desta terça-feira interrompida entre Riachos e Mato Miranda, no distrito de Santarém, devido ao atropelamento de três cavalos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo adiantou que o atropelamento dos três cavalos se deu às 08:42 naquela linha que liga Lisboa ao Porto, numa zona de campo perto da estação ferroviária de Riachos, concelho de Torres Novas.

Às 09:30 estavam no local 17 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

A CP - Comboios de Portugal informou na rede social Facebook que o serviço ferroviário está interrompido entre Riachos e Mato Miranda (concelho da Golegã) devido a “um incidente na via”.

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Temas: Linha do Norte Comboios parados Cavalos Atropelamento Riachos
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