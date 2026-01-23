Circulação ferroviária suspensa na Linha do Minho após queda de árvore

Agência Lusa , AM
Há 37 min
Comboios

Empresa recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios

A circulação ferroviária na Linha do Minho estava às 06:40 suspensa entre Caminha e Valença, no distrito de Viana do Castelo, devido à queda de uma árvore, informou a CP – Comboios de Portugal.

A empresa já tinha alertado anteriormente, numa publicação na rede social Facebook, para eventuais constrangimentos à circulação de comboios devido ao agravamento do estado do tempo por causa dos efeitos da passagem da depressão Ingrid.

“Devido ao agravamento do estado de tempo, previsto ocorrer entre os dias 22 [quinta-feira] e 25 de janeiro [domingo], é expectável que se registem alguns constrangimentos à circulação ferroviária”, indica a CP.

A empresa recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, no ‘site’ , na ‘App’ ou na Linha de Atendimento CP, antes do embarque.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Beja, Aveiro e Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho hoje e sábado por causa da agitação marítima forte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível entrou em vigor às 16:00 de quinta-feira e termina às 23:59 de sábado.

Portugal continental registou entre as 00:00 e 23:00 de quinta-feira 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região Norte e Centro.

A maioria das ocorrências está relacionada com queda de árvores (100), 89 limpezas de pavimento e 70 inundações.

