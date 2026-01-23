IP e CP adiam intervenção prevista para domingo na Linha de Cascais devido ao mau tempo

Há 1h e 11min

"No próximo domingo não se verificará qualquer alteração aos horários de circulação dos comboios no troço entre São Pedro do Estoril e Cascais”, diz-se na nota das instituições

A circulação ferroviária na Linha de Cascais já não vai estar condicionada entre São Pedro do Estoril e Cascais no domingo, devido a trabalhos, perante as condições meteorológicas adversas, informaram esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP.

“Face à previsão de agravamento das condições meteorológicas, com ocorrência de períodos de chuva, por vezes forte, na região de Lisboa, não será possível proceder, em condições de segurança adequadas, à execução dos trabalhos no pontão de São Pedro do Estoril anteriormente previstos para o dia 25 de janeiro”, afirmaram, em comunicado, a IP e a CP – Comboios de Portugal.

Assim, “no próximo domingo não se verificará qualquer alteração aos horários de circulação dos comboios no troço entre São Pedro do Estoril e Cascais”, acrescenta-se na nota.

Num comunicado anterior, as empresas referiram que a intervenção se insere na empreitada de modernização da via e da catenária da Linha de Cascais (que liga este concelho e Lisboa, passando pelo de Oeiras), com o objetivo de reforçar a segurança, a eficiência da exploração ferroviária e a qualidade da oferta de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

“Em virtude da elevada complexidade e duração dos trabalhos a realizar, incompatível com a manutenção da circulação ferroviária regular, torna-se imprescindível proceder à interdição da via descendente neste troço no próximo domingo, dia 25 de janeiro, bem como no fim de semana de 28 de fevereiro e 01 de março”, lia-se na nota lançada no início desta semana.

Com o adiamento dos trabalhos, a gestora da infraestrutura e a transportadora ferroviária agradecem “a melhor compreensão para os eventuais transtornos que esta situação possa provocar”.