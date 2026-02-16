Climático ou climatérico? Montenegro e Governo usaram uma mas era "preferível" que usassem outra

Há 25 min

Questão escalou rapidamente nas redes sociais, levando mesmo a comparações com situações hormonais

No dia 1 de fevereiro, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou uma série de medidas para "enfrentar situações de adversidade climatérica". A expressão aparece também no comunicado do Conselho de Ministros que referia a previsão de continuação "de condições climatéricas muito adversas".

Pouco depois começaram a aparecer nas redes sociais as críticas à expressão "climatérica" que, na opinião de alguns, está errada e deveria ser substituída pelo adjetivo "climática".

Foi especialmente partilhada uma fotografia de uma carta enviada pelo geógrafo Paulo Dias e publicada num jornal, no qual o mestre em climatologia pela Universidade de Coimbra afirma que se trata um "erro terminológico grave" o uso do termo "climatérico" para descrever fenómenos "climáticos". A expressão, diz, foi "cristalizada no Despacho n 1335 A/2026, de 4 de fevereiro". Paulo Dias esclarece que "climatérico refere-se a climatério (transição biológica para a menopausa)" e considera que "é inadmissível que legislação oficial portuguesa trate uma catástrofe natural como uma crise hormonal". "O rigor terminológico é fundamental, sobretudo quando utilizado nas mais altas instâncias do Estado, pois contribui para a literacia científica e para a credibilidade das instituições", conclui.

Carta do geógrafo Paulo Dias, partilhadas nas redes sociais

Mas, afinal, é errado usar a expressão climatérico?

Lúcia Vaz Pedro, professora de Português e consultora permanente do Ciberdúvidas, explica à CNN Portugal que, apesar de muitos dicionários considerarem que climático e climatérico são sinónimos e ambos significam "referente ao clima", a verdade é que existem algumas diferenças entre estas duas palavras.

"Climático é, etimologiamente, a palavra mais correta", diz esta especialista, acrescentando que em português é também aceitável usar a palavra "climatológico".

Climático é um adjetivo que pode ser usado para descrever, por exemplo, as alterações climáticas ou fenómenos climáticos. "Em questões científicas é, de facto, a expressão mais usada e é mais abrangente do que a expressão climatérico", diz. Climático significa, simplesmente, "referente ao clima".

Já "climatérico" é um galicismo, ou seja, uma palavra que vem do francês "climatérique".

Em francês também existe o adjetivo "climatique", que se traduz por climático. Já "climatérique" refere-se a um "período crítico, uma fase complicada, geralmente uma fase de mudança", explica Lúcia Vaz Pedro. É daí que vem, por exemplo, a expressão "climatério", usada no Brasil como sinónimo de menopausa. Uma fase "climatérica" será, num entendimento mais alargado, "um momento importante, onde ocorrem grandes mudanças". Neste sentido, podemos dizer de uma época que é climatérica.

No entanto, tanto em França como em Portugal, as expressões acabaram por ser usadas como sinónimos, e isso é reconhecido pelos dicionários.

A Infopédia, por exemplo, considera que "são dois adjetivos sinónimos, embora haja a tendência para usá-los em contextos ou expressões diferentes: Mudanças climáticas. vs. Condições climatéricas".

O dicionário da Academia das Ciências dá conta desses dois significados de climatérico: por um lado, "relativo a qualquer uma das épocas da vida em que se verificam mudanças consideráveis no organismo", por outro "relativo ao clima ou característico do mesmo".

Lúcia Vaz Pedro sublinha, portanto, que "não é errado usar climatérico" mas "é preferível usar climático", sobretudo em contextos oficiais.