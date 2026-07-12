Senador norte-americano Lindsey Graham morre após uma "doença breve e repentina"

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O político da Carolina do Sul era uma das vozes mais influentes de Washington em matéria de defesa e política externa, além de um importante aliado do presidente norte-americano Donald Trump

O senador republicano norte-americano Lindsey Graham morreu no sábado à noite após uma breve e súbita doença, informou o seu gabinete em comunicado. Tinha 71 anos.

Eleito para o Senado dos EUA em 2002, Graham candidatava-se a um quinto mandato nas eleições intercalares deste Outono. O político da Carolina do Sul era uma das vozes mais influentes de Washington em matéria de defesa e política externa. Graham presidiu também à Comissão de Orçamento do Senado.

Tinha acabado de regressar de Kiev, onde se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na sexta-feira. Graham era um forte defensor do apoio dos EUA à Ucrânia. "Putin não vai parar na Ucrânia", disse à BBC em 2023. "Ser fraco na Ucrânia significa perder em Taiwan", afirmou.

Senador Lindsey Graham fotografado no dia 10 de julho na Ucrânia (AP)

Graham chegou a concorrer à nomeação republicana para presidente em 2015 e era um crítico de Trump. Durante o seu primeiro mandato, Graham tornou-se um aliado político próximo de Trump e um dos seus mais fervorosos defensores.

Numa breve publicação na Truh Social, Donald Trump recorda-o como "uma das melhores pessoas" que já conheceu. "Estava sempre a trabalhar e era um verdadeiro patriota americano", disse.