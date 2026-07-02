Quando, onde e com quem: eis o sorteio da Liga para 2026/27

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Primeiro jogo grande chega à sétima jornada com um FC Porto-Benfica

O campeão FC Porto vai iniciar a defesa do título com a receção ao Alverca, em encontro da primeira jornada da edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira no Porto.

Nesta ronda inaugural, marcada para o fim de semana de 8 e 9 de agosto, o ‘vice’ Sporting desloca-se a casa do Estrela da Amadora, enquanto o Benfica, terceiro em 2025/26, é anfitrião do recém-promovido Académico de Viseu.

O FC Porto sagrou-se campeão nacional em 2025/26, somando o 31.º título da sua história, num ranking liderado pelo Benfica, com 38 troféus, contra 21 do Sporting.

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Eis os Clássicos

O primeiro clássico da I Liga portuguesa de futebol 2026/27 será o FC Porto-Benfica, na sétima jornada, seguindo-se um FC Porto-Sporting, na 12.ª, e um Benfica-Sporting, já na 16.ª.

Os embates foram hoje sorteados na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto, na cerimónia de arranque da nova época.

O duelo entre ‘dragões’, atuais campeões nacionais, e ‘águias’, que ficaram em terceiro na passada edição, está agendado para o fim de semana de 20 de setembro, no Estádio do Dragão, no Porto, marcando o arranque dos confrontos entre as equipas principais candidatas ao título nacional.

Apenas cinco rondas depois, o FC Porto volta a receber um jogo ‘grande’ no seu reduto, desta feita frente ao vice-campeão Sporting, na mesma jornada em que o Benfica recebe o Famalicão, em 29 de novembro.

O primeiro dérbi lisboeta acontece na 16.ª ronda, no fim de semana de 27 de dezembro, no Estádio da Luz, e encerra os duelos entre ‘grandes’ na primeira volta do campeonato.

Na segunda volta, refletida da primeira, o Benfica recebe o FC Porto à 24.ª jornada, no fim de semana de 28 de fevereiro de 2027.

À 29.ª ronda, é a vez do Sporting jogar no Estádio José Alvalade diante dos ‘azuis e brancos’, em 11 de abril.

Para o fim de semana de 09 de maio está agendado o dérbi final entre os emblemas de Lisboa, na 33.ª e penúltima jornada, em casa do conjunto verde e branco.