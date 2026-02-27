Está feito o sorteio (Maniche, comentador da CNN, interveio): FC Porto contra o Estugarda, Braga contra o Ferencváros (e portistas ficaram no lado mau)

Há 1h e 56min

No pior dos cenários, o FC Porto tem Nottingham e Aston Villa no caminho; no melhor dos cenários para o futebol português, há final Braga-FC Porto. Maniche, comentador da CNN Portugal, foi o jogador convidado pela UEFA para retirar dos bombos os nomes que se vão enfrentar. Primeira mão dos oitavos a 11/12 de março, segunda a 18/19

O sorteio foi mais simpático para Braga, que vai primeiro à Hungria e depois recebe em casa os húngaros do Ferencváros nestes oitavos de final da Liga Europa. E foi mais simpático não só por isso, por o Braga ter o Ferencváros em vez do Estugarda, o que teoricamente é mais acessível, mas também porque o Braga evita daqui em diante alguns dos favoritos: Aston Villa, Roma e Nottingham Forest - esses estão todos no caminho do FC Porto. No lado mau do caminho, que é o mesmo que dizer do lado mais difícil.

Então: o FC Porto vai à Alemanha na primeira mão para o duelo contra o Estugarda e depois tem de resolver tudo em casa, isto se houver algo para resolver - se correr muito bem ou muito mal na Alemanha a segunda mão é uma formalidade. Se passar, o FC Porto tem Midtjylland (terceiro na fase de grupo) ou Vítor Pereira, quer dizer: Nottingham Forest, nos quartos de final. Se vencer nos quartos, nas meias sai uma destas quatro equipas:

Roma vs. Bolonha (que se defrontam nos oitavos);

Lille vs. Aston Villa (que jogam entre si nos oitavos).

O Aston Villa é provavelmente o grande favorito à vitória final da Liga Europa, está no top 4 da Premier League; a Roma está mais forte do que estava quando eliminou o próprio FC Porto no ano passado; o Nottingham foi a primeira equipa a vencer o FC Porto este ano, 2-0 na fase de grupo, e o histórico do FC Porto com ingleses é nefasto; Lille e Bolonha são as equipas mais acessíveis entre as possibilidades todas mas também são as que teoricamente têm menos possibilidades de chegar às meias-finais.

Quanto ao Braga: o pior num eventual caminho até à final é o Lyon (de Paulo Fonseca), que venceu a fase de grupo e que é terceiro na Liga francesa. Mas vamos por partes: se passar o Ferencváros, a equipa portuguesa tem pela frente Panathinaikos (de Rafa Benítez, campeão europeu pelo Liverpool e ex-Real Madrid, onde não deixou saudades) ou Bétis nos quartos. Se o Braga seguir também em frente aqui, as hipóteses são:

Genk vs. Friburgo (jogam entre si nos oitavos);

Celta vs. Lyon (duelo nos oitavos).

Posto tudo isto, no melhor dos cenário há final portuguesa, o que não é inédito: seria a repetição do ano em que Villas-Boas-treinador venceu na final de Glasgow o Braga de Domingos. Agora há Villas-Boas-presidente do FC Porto e mantém-se Salvador presidente do Braga, logo se verá se vão estar juntos na tribuna de honra a ver se o Braga se vinga ou se nem por isso.