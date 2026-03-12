Em direto: Estugarda 1-2 FC Porto (2.ª parte)

Liga Europa: FC Porto-Nice (JOSE COELHO/LUSA)

Acompanhe aqui a primeira partida dos dragões na fase a eliminar da segunda prova de clubes da UEFA

Liga Europa
 
OITAVOS DE FINAL
 
2.ª PARTE
 
Estugarda
1
FC Porto
2
⚽ GOLOS
1-2 Undav (40')
⚽ GOLOS
0-1 Moffi (21')
0-2 Rodrigo Mora (27')
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
Estugarda
NubelNarteyJeltschChabotHendriksKarazorStillerEl KhannoussUndavLewelingDemirovic
Banco
BredlowHellsternAl DakhilMittelstadtTiago TomásFuhrichJaquezAssignonBouananiChema Andrés
FC Porto
Diogo CostaAlbertoThiago SilvaBednarekZaiduFofanaRosarioMoraWilliamBorjaMoffi
Banco
Cláudio RamosJoão CostaKiwiorFroholdtGabri VeigaPepêPrpicAlan VarelaDeniz GulMartim FernandesTiago AndradeFrancisco Moura
