Em direto: Estugarda 1-2 FC Porto (2.ª parte)

Liga EuropaOITAVOS DE FINAL2.ª PARTE
Estugarda
1
–
FC Porto
2
⚽ GOLOS
1-2 Undav (40')
⚽ GOLOS
0-1 Moffi (21')
0-2 Rodrigo Mora (27')
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
Estugarda
NubelNarteyJeltschChabotHendriksKarazorStillerEl KhannoussUndavLewelingDemirovic
Banco
BredlowHellsternAl DakhilMittelstadtTiago TomásFuhrichJaquezAssignonBouananiChema Andrés
FC Porto
Diogo CostaAlbertoThiago SilvaBednarekZaiduFofanaRosarioMoraWilliamBorjaMoffi
Banco
Cláudio RamosJoão CostaKiwiorFroholdtGabri VeigaPepêPrpicAlan VarelaDeniz GulMartim FernandesTiago AndradeFrancisco Moura