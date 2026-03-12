Em direto: Ferencváros 1-0 Braga (2.ª parte)

Há 1h e 26min
Sp. Braga-Sporting (Foto: ESTELA SILVA/LUSA)

Acompanhe aqui a primeira mão da fase a eliminar da Liga Europa

Liga Europa
 
OITAVOS DE FINAL
 
2.ª PARTE
Ferencváros
1
Braga
0
⚽ GOLOS
1-0 Kanichowsky (32')
⚽ GOLOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
EQUIPA Inicial
Grof, Cissé, Raemaekers, Gómez, Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Josph
Suplentes
Várga, Tóth, Keita, Levi, Kovacevic, Cadu, Szalai, Gruber, Júlio Romão, Madarász, Nagy
EQUIPA Inicial
Hornicek, Arrey-Mbi, Niakaté, Lagerbielke, Lelo, Grillitsch, João Moutinho, Dorgeles, Ricardo Horta, Pau Victor, Rodrigo Zalazar
Suplentes
Tiago Sá, João Carvalho, El Ouazzani, Merheg, Paulo Oliveira, Moscardo, Gorby, Tiknaz, Fran Navarro, Yanis da Rocha, Diego, Gabri
outros jogos
Estugarda1
FC Porto2
FIM
rever →
Celta Vigo1
Lyon0
2.ª PARTE
Genk1
Freiburg0
2.ª PARTE
Nottingham Forest0
FC Midtjylland0
2.ª PARTE
Bologna1
AS Roma1
FIM
Lille0
Aston Villa1
FIM
Panathinaikos1
Real Betis0
FIM
Temas: Liga Europa Ferencvaros Braga Braga Europa League

Desporto

00:40

«Acredito muito nos 23 seres humanos deste grupo»

Há 11 min
01:10

Farioli: «Vencer a Liga Europa? Estamos a meio de março...»

Há 14 min

Farioli: «Depois do segundo golo perdemos o controlo»

Há 18 min
01:44

Ferencváros abre o marcador frente ao Sp. Braga

Há 32 min
Mais Desporto

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Hoje às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Hoje às 07:13

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Hoje às 08:53

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Hoje às 09:42

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Hoje às 11:14

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

Ontem às 05:57

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

Ontem às 18:00

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Hoje às 08:41

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

Ontem às 09:52

Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Ontem às 23:41

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Ontem às 07:00

"Não quero morrer aqui". Harvey Weinstein admite "flirts excessivos" e gostava de ser lembrado por "Pulp Fiction": a primeira entrevista na prisão

Ontem às 12:12