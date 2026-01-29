Em direto (pré-jogo): FC Porto - Rangers (já há onzes, veja aqui) || Go Ahead Eagles - Braga (também já há onzes)

Há 20 min
Farioli Vicens

LIGA EUROPA || Tanto FC Porto como Braga tentam o apuramento direito para os oitavos de final mas só o Braga depende de si próprio - o FC Porto pode precisar de golear ou que pelo menos uma das equipas do top 8 tropece. Dia de emoções para seguir aqui

FC PORTO0 - 0RANGERS
PRÉ-JOGO
⚽ GOLOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
FC Porto
Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura, Varela, Froholdt, Rodrigo Mora, Pepê, William Gomes e Samu
Suplentes  Cláudio Ramos, João Costa, Eustáquio, Gabri Veiga, Zaidu, Rosario, Borja Sainz, Prpic, Deniz Gül, Martim Fernandes, André Miranda e Gabriel Brás
Rangers
Butland, Tavernier, Emmanuel Fernández, Djiga, Aarons, Roskin, Diomande, Meghoma, Gassama, Curtis e Chermiti
Suplentes Kelly, Wright, Souttar, Aasgaard, Antman, Miovski, Moore, Gentles, Kerr, Stewart e Smith
GO AHEAD0 - 0BRAGA
PRÉ-JOGO
⚽ GOLOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
Go Ahead Eagles
De Busser, Kramer, James, Breum, Linthorst, Sivertsen, Edvardsen, Suray, Meulensteen, Van Zwam e Adelgaard
Suplentes por divulgar
SC Braga
Hornicek, Victor Gómez, Lagerbielke, Arrey-Mbi, Leonardo Lelo, Gorby, Vitor Carvalho, Ricardo Horta, Grillitsch, Zalazar, e Fran Navarro.
Suplentes Bellaarouch, Tiago Sá, Nuno Matos, Paulo Oliveira, Yanis da Rocha, João Moutinho, Moscardo, Diego Rodrigues, António Gil, Sandro Vidigal, Aragão e Pau Víctor
Temas: Liga Europa Europa League FC Porto Rangers Go Ahead Eagles SC Braga FC Porto SC Braga

