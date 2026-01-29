"Brutal. Arrepiante. Épico". A vitória das equipas portuguesas nas primeiras páginas dos jornais

Hoje às 07:30

REVISTA DE IMPRENSA || Sporting e Benfica seguem em frente na Champions

A vitória do Sporting frente ao Bilbao com um golo de Alisson Santos aos 94 minutos e a vitória do Benfica com um golo de Trubin (sim, o guarda-redes) perante o Real Madrid são os destaques da imprensa desportiva desta quinta-feira.

Na Bola, escreve-se "Brutal" para os feitos portugueses: "Leões estreiam-se a vencer em Espanha com golo tardio de Alisson e passam já aos oitavos" e "Águias qualificadas para o 'play-off' no último lance do jogo com golo do guarda-redes Trubin".

Já o Record apelida a noite de Liga dos Campeões de "Arrepiante" e resume os dois jogos a "Noite Mágica para Portugal com descontos de ouro".

Também o Jogo faz manchete dos jogos de quarta-feira com um "Épico" que resume as duas partidas dos clubes portugueses. "Trubin sobe à área contrária aos 90´+7´e cabeceia para colocar águias no play-off. Golo de Alisson na compensação qualifica leões para os oitavos".

Os jogos são ainda destaque na imprensa generalista, com o Público a fazer destaque de que "Sporting direto à próxima fase, Benfica opera "milagre" na Luz", o Jornal de Notícias a destacar a "Noite histórica nos duelos ibéricos", o Diário de Notícias a assinalar os "Triunfos históricos em noite perfeita para Benfica e Sporting" e o Correio da Manhã a realçar (mais uma vez) que "Trubin sela noite mágica" e "Leão com glória e milhões".