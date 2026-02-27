Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Por outro lado: vem aí um Real Madrid-Manchester City e quem passar pode ter o Bayern. Outra eventualidade: um Barça-Arsenal (mas o Sporting pode evitar que isso aconteça)

No final do jogo em Milão, onde o Bodø foi vencer o Inter  por 1-2 depois da vitória por 3-1 em casa na primeira mão, o capitão dos noruegueses expressou o queria: "O Sporting", disse Patrick Berg. E o Sporting, sem ninguém o ter dito da maneira que Patrick Berg o fez, talvez quisesse o mesmo mas invertido - o Bodø/Glimt nos oitavos de final em vez de um Real Madrid recordista de triunfos na Champions, apesar de este Real Madrid atual provocar mais temor pelo nome do que pelo futebol que joga.

E já há caminho para o demais: se passar o Bodø, o Sporting tem Arsenal ou Leverkusen pela frente nos quartos. E sabe-se o resto: nas meias tem ou Atlético de Madrid ou Tottenham ou Barcelona ou Newcastle. Portanto: o Sporting evita City, PSG, Real, Liverpool, Chelsea, Bayern, Atalanta e Galatasaray. Que é o mesmo que dizer que o Sporting evitou o lado mau do sorteio, apesar de Arsenal e Barcelona não serem bons para se sonhar com a final. Mas sonhar é isso mesmo, é ser tudo possível. 

De qualquer maneira: este Bodø venceu o Inter duas vezes este ano, derrotou o City, no ano passado ganhou 3-2 ao FC Porto e jogou uma parte significativa com menos um em campo, o Bodø vem de um país que tem uma das seleções mais vistosas do momento e subestimá-lo é um princípio perigoso. Não vai ser fácil mas psicologicamente ter Bodø não é igual a ter Real ou City ou Arsenal ou Barça ou Bayern, a psicologia é muito importante nestas eliminatórias.

De resto: o sorteio tem pressupostos bons para quem anseia por grandes duelos, vamos tê-los - o Real Madrid-City é o jogo maior dos oitavos, quem passar fica com Bayern ou Atalanta, ou seja, no quartos pode haver City-Bayern ou Real-Bayern, isto se o Bayern fizer o expectável contra a imprevisível Atalanta. O Liverpool fica com o Galatasaray nestes oitavos, quem vencer leva com o vencedor do PSG-Chelsea, por isso pode haver PSG-Liverpool nos quartos (no ano passado enfrentaram-se, foi decidido nos penáltis, o PSG tornou-se depois campeão da Europa) ou pode haver Liverpool-Chelsea, isto se o Liverpool fizer o que se espera que o Bayern faça - passar como o favorito que é na eliminatória.

Ah: haverá ainda Atlético de Madrid-Tottenham, quem passar tem Barcelona ou Newcastle. Num cenário em que Barcelona e Arsenal vençam as suas eliminatórias, a perspetiva é um Barça-Arsenal nas meias, é uma perspetiva exuberante - mas o Sporting tem o direito a sonhar que se pode intrometer nessas exuberâncias, afinal: este é o momento para se sonhar com tudo.

