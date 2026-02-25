Espanhóis dizem que o Real Madrid terá de fazer melhor do que contra o Benfica se quiser eliminar uma equipa como o Sporting

O Real Madrid conseguiu ganhar ao Benfica e garantir a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas os adeptos merengues parecem perceber que este futebol pode não dar para muito mais.

É também o aviso que faz a imprensa espanhola, com o jornal Marca a notar que muitos adeptos saíram ainda antes do apito final desta noite.

Um Real Madrid que “não se conecta com o seu público”, escreve o diário, falando mesmo em “demasiados minutos entre o medo e a suposição” numa partida em que o Benfica foi melhor durante muitos minutos.

“Assim é difícil sonhar com a 16.ª [Liga dos Campeões]”, conclui a Marca.

E é mais difícil ainda porque o nível dos adversários tende a ficar pior. O Real Madrid terá agora pela frente o Sporting ou o Manchester City, pelo que a Marca entende que será preciso um “nível mais alto do que o oferecido perante o Benfica, que foi melhor em muitas fases do encontro”.

“Sorte para Arbeloa que tem Courtois, Vinicius e Tchouaméni, outra vez o melhor em campo”, continua o jornal, notando um caráter muito mais individual e muito menos coletivo na capacidade deste Real Madrid.

De resto, o jornal espanhol diz mesmo que “será impossível” ao Real Madrid continuar na Champions sem Kylian Mbappé, que falhou o encontro desta noite por estar lesionado.

Prossegue assim a lógica de desconfiança madridista numa equipa que despediu o treinador Xabi Alonso a meio da temporada, mas que ainda está totalmente dentro nas duas principais lutas, o campeonato e, claro, a Liga dos Campeões.

