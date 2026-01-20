Champions: Sporting 1-1 PSG (2.ª parte)

Acompanhe aqui a penúltima partida dos leões na fase de liga da prova milionária
CARREGUE AQUI PARA REVER O RELATO
⚽ Golos
1-0, por L. Suárez (74')
1-1, por Kvaratskhelia (79')
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🟢⚪ Onze do Sporting
Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Mangas; João Simões, Morita; Trincão, Catamo, Maxi Araújo; Luis Suárez
Suplentes Diego Callai, João Virgínia, Debast, Vagiannidis, Kochorashvili, Bragança, Alisson, David Moreira, Flávio Gonçalves, Eduardo Felicíssimo, Mauro Couto e Rafael Nel.
🔵🔴 Onze do Paris Saint-Germain
Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha e Mayulu; Doué, Dembélé e Barcola
Suplentes Marin, Martin James, Beraldo, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Nsoki.