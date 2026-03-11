Em direto: Bodo 2-0 Sporting (1.ª parte) || Real Madrid 3-0 Man. City (1.ª parte) || PSG 2-1 Chelsea (1.ª parte) || Leverkusen 1-1 Arsenal (fim)

Há 48 min
Rui Borges (Lusa)

LIGA DOS CAMPEÕES | É noite de grandes emoções - para seguir aqui

Champions League
 
1.ª PARTE
Bodø/Glimt
2
/
Sporting
0
⚽ golos
1-0 Brunstad Fet (32')
⚽ golos
nada a assinalar
🟥 vermelhos
nada a assinalar
🟥 vermelhos
nada a assinalar
EQUIPA Inicial
Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Berg, Evjen, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Suplentes
Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Mikkelsen
EQUIPA Inicial
Rui Silva, Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Iván Fresneda; Morten Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Francisco Trincão, Luís Guilherme, Luis Suárez
Suplentes
João Virgínia, Diego Callai, Morita, Debast, Nuno Santos, Faye, Daniel Bragança, David Moreira, Flávio Gonçalves, Eduardo Quaresma, Rafael Nel
outros jogos
PSG2
Chelsea1
1.ª PARTErelato →
Real Madrid3
Man City0
1.ª PARTErelato →
B. Leverkusen1
Arsenal1
Temas: Liga dos Campeões Champions League Bodo Glimt Sportiing PSG Chelsea Manchester City Real Madrid

Sporting

Champions: as melhores imagens do Bodo/Glimt-Sporting

Há 39 min

Bodo/Glimt-Sporting (ONZES): Rui Borges aposta em Fresneda e Vagiannidis

Há 1h e 52min

Feminino: Valadares afasta Sporting da Taça da Liga

Há 2h e 7min

FOTO: as camisolas que Sporting e Bodo/Glimt vão usar esta noite

Hoje às 15:55
