Em direto: Bodo 2-0 Sporting (1.ª parte) || Real Madrid 3-0 Man. City (1.ª parte) || PSG 2-1 Chelsea (1.ª parte) || Leverkusen 1-1 Arsenal (fim)

LIGA DOS CAMPEÕES | É noite de grandes emoções - para seguir aqui
Champions League1.ª PARTE
Bodø/Glimt
2
/
Sporting
0
⚽ golos
1-0 Brunstad Fet (32')
⚽ golos
nada a assinalar
🟥 vermelhos
nada a assinalar
🟥 vermelhos
nada a assinalar
EQUIPA Inicial
Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Berg, Evjen, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Suplentes
Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Mikkelsen
EQUIPA Inicial
Rui Silva, Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Iván Fresneda; Morten Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Francisco Trincão, Luís Guilherme, Luis Suárez
Suplentes
João Virgínia, Diego Callai, Morita, Debast, Nuno Santos, Faye, Daniel Bragança, David Moreira, Flávio Gonçalves, Eduardo Quaresma, Rafael Nel