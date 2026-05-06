Em direto (pré-jogo): Bayern-PSG (já há onzes para o grande jogo - que tem árbitro português)

LIGA DOS CAMPEÕES || Depois do inesquecível 5-4 da primeira mão, espera-se tudo deste reencontro entre duas das melhores equipas do mundo (eventualmente são mesmo as duas melhores equipas do mundo). O Arsenal já está na final, mais logo se saberá contra quem. O Bayern-PSG começa às 20:00 e é para seguir aqui - João Pinheiro é o árbitro, Bruno Jesus e Luciano Maia são os árbitros assistentes, Tiago Martins está no VAR
ONZE DO BAYERN
Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Luis Díaz; Kane
SUPLENTES
Ulreich, Urbig, Kim Minjae, Goretzka, Nicholas Jackson, Alphonso Davies, Bischof, Ito, Raphäel Guerreiro e Karl
ONZE DO PSG
Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia
SUPLENTES
Vignaud, Laurendon, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, Lucas Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola e Mbaye