ARSENAL • ONZE
David Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié, Declan Rice, Zubimendi, Eze, Madueke, Martinelli, Viktor Gyökeres
SUPLENTES: Kepa, Setford, Ben White, Gabriel Jesus, Norgaard, Trossard, Havertz, Dudziak, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon
SPORTING • ONZE
Rui Silva, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Geny Catamo, Luis Suárez
SUPLENTES: João Virgínia, Debast, Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Faye, Daniel Bragança, João Simões, Flávio Gonçalves, Salvador Blopa, Rafael Nel, Ricardo Mangas