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Liga dos Bombeiros vai rescindir acordo com o INEM para assistência pré-hospitalar

Agência Lusa , JGR
Há 1h e 4min
GNR e INEM

O valor em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros", precisou o presidente da Liga

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A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) vai rescindir o acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a prestação de socorro pré-hospitalar, disse hoje à Lusa o presidente da organização.

Segundo António Nunes, a decisão de denunciar o contrato por incumprimento por parte do INEM foi aprovada hoje de manhã por unanimidade no Conselho Nacional da LBP e irá efetivar-se 120 depois de o Instituto ser notificado da rescisão.

Atualmente, o valor em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros", precisou o presidente da Liga.

Temas: Liga dos Bombeiros INEM Assistência pré-hospitalar
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