MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Escritora portuguesa Lídia Jorge vence Prémio Camões

CNN Portugal , MJC
Há 53 min
Lídia Jorge (Facebook)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A autora de "O Dia dos Prodígios" e "Misericórdia" é a vencedora do prémio atribuido pelos governos do Brasil e Portugal e que distingue um autor de língua portuguesa

A escritora portuguesa Lídia Jorge é a vencedora do Prémio Camões 2026, o mais importante galardão para os autores em língua portuguesa, atribuído pelos ministérios da Cultura do Brasil e Portugal.

O júri, reunido esta tarde em formato online, deliberou por unanimidade, destacando "o diversificado conjunto da sua obra e o grande contributo para o 
enriquecimento do património literário e cívico-cultural da língua portuguesa", lê-se no comunicado do Ministério da Cultura.

A escritora de 80 anos venceu também no ano passado o Prémio Pessoa

Autora de uma vasta obra, desde que em 1980 se estreou com "O Livro dos Prodígios", Lídia Jorge tem publicado romance, conto, ensaio, teatro, crónica e poesia. As suas narrativas foram adaptadas a teatro, televisão e cinema.

Entre os seus livros, destacam-se títulos como "O Cais das Merendas" (1982), "Notícia da Cidade Silvestre" (1884), "Os Memoráveis" (2004) e, mais recentemente, "Misericórdia" (2022), que lhe valeu vários prémios, incluindo o Médicis Étranger.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na fundamentação da decisão, o júri destacou uma escrita "marcada por uma prosa poética densa", dedicada à exploração de temas como o passado ditatorial e a transição democrática em Portugal, a condição feminina, a emigração, os conflitos geracionais, as transformações sociais e o papel da memória coletiva na construção da identidade contemporânea.

Para a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, "o Prémio Camões 2026 reconhece uma das mais relevantes vozes da literatura portuguesa contemporânea. Ao longo de  décadas, Lídia Jorge construiu uma obra de enorme exigência intelectual e literária, contribuindo para  afirmar a língua portuguesa como espaço de criação, pensamento e diálogo entre culturas".

Instituído em 1988 pelos estados português e brasileiro, o Prémio Camões visa distinguir autores cuja obra contribua de forma relevante para a projeção e valorização da língua portuguesa. Tem um valor pecuniário de 100 mil euros, suportado em partes iguais por Portugal e pelo Brasil.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Lídia Jorge Prémio Camoes Escritora

Relacionados

"As pessoas estão a sofrer muito, é errado ter-se um discurso triunfalista": a conselheira de Estado Lídia Jorge teve pena de não poder fazer este "reparo" a António Costa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Livros

Escritora portuguesa Lídia Jorge vence Prémio Camões

Há 53 min
36:34

Javier Cercas: "Não há nada menos normal no mundo do que a Igreja Católica. É a coisa mais estranha do mundo"

Ontem às 18:00

“Escrever livros não é fácil”: Salman Rushdie bebeu um cálice de Porto e admitiu que ainda não está pronto para morrer

29 jun, 06:35

Salman, o grande

25 jun, 09:01
Mais Livros

Mais Lidas

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Hoje às 11:14

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

Ontem às 10:10

Bactéria que só infetava animais está a transmitir-se entre humanos: quase 100 casos de Dermatophilus congolensis na Europa em apenas seis meses

Ontem às 16:03

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

Ontem às 21:32

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

Ontem às 07:00

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Hoje às 13:07

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Hoje às 08:54

Este cientista tem uma coisa para lhe dizer sobre este calor: "Estamos em negação, isto não vai parar"

Hoje às 07:00

Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

Hoje às 14:02

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

30 jun, 08:00

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

Ontem às 13:58

Governo lança novos Certificados do Tesouro. O objetivo é captar poupanças das famílias

Hoje às 07:42