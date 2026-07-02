Escritora portuguesa Lídia Jorge vence Prémio Camões

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A autora de "O Dia dos Prodígios" e "Misericórdia" é a vencedora do prémio atribuido pelos governos do Brasil e Portugal e que distingue um autor de língua portuguesa

A escritora portuguesa Lídia Jorge é a vencedora do Prémio Camões 2026, o mais importante galardão para os autores em língua portuguesa, atribuído pelos ministérios da Cultura do Brasil e Portugal.

O júri, reunido esta tarde em formato online, deliberou por unanimidade, destacando "o diversificado conjunto da sua obra e o grande contributo para o

enriquecimento do património literário e cívico-cultural da língua portuguesa", lê-se no comunicado do Ministério da Cultura.

A escritora de 80 anos venceu também no ano passado o Prémio Pessoa.

Autora de uma vasta obra, desde que em 1980 se estreou com "O Livro dos Prodígios", Lídia Jorge tem publicado romance, conto, ensaio, teatro, crónica e poesia. As suas narrativas foram adaptadas a teatro, televisão e cinema.

Entre os seus livros, destacam-se títulos como "O Cais das Merendas" (1982), "Notícia da Cidade Silvestre" (1884), "Os Memoráveis" (2004) e, mais recentemente, "Misericórdia" (2022), que lhe valeu vários prémios, incluindo o Médicis Étranger.

Na fundamentação da decisão, o júri destacou uma escrita "marcada por uma prosa poética densa", dedicada à exploração de temas como o passado ditatorial e a transição democrática em Portugal, a condição feminina, a emigração, os conflitos geracionais, as transformações sociais e o papel da memória coletiva na construção da identidade contemporânea.

Para a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, "o Prémio Camões 2026 reconhece uma das mais relevantes vozes da literatura portuguesa contemporânea. Ao longo de décadas, Lídia Jorge construiu uma obra de enorme exigência intelectual e literária, contribuindo para afirmar a língua portuguesa como espaço de criação, pensamento e diálogo entre culturas".

Instituído em 1988 pelos estados português e brasileiro, o Prémio Camões visa distinguir autores cuja obra contribua de forma relevante para a projeção e valorização da língua portuguesa. Tem um valor pecuniário de 100 mil euros, suportado em partes iguais por Portugal e pelo Brasil.