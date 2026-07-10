A liberdade como tarefa comum

Há 1h e 19min

Fala-se muito de liberdade, quase sempre como se ela fosse apenas o direito de cada um fazer o que entende. Mas quando se reduz a liberdade à simples ausência de obstáculos acaba-se por confundi-la com capricho, consumo ou indiferença. Ser livre não é apenas não ser impedido, é poder responder pela própria vida sem esmagar a vida dos outros.

A tradição liberal recordou-nos algo decisivo: nenhuma comunidade justa pode existir sem proteger a consciência, a palavra, a propriedade, a iniciativa e a dignidade de cada pessoa. Contra todos os poderes absolutos, afirmou que há uma zona inviolável onde o Estado, a maioria ou a força não podem entrar. Esse património é precioso e não deve ser relativizado. Sempre que a liberdade individual é sacrificada em nome de promessas coletivas, a história mostra-nos que o resultado costuma ser a servidão.

Mas a liberdade não se esgota aí. Kant compreendeu que ser livre é ser autónomo: não viver apenas ao sabor do impulso, da pressão social ou da conveniência, mas ser capaz de se governar pela razão moral. Livre não é quem obedece a todos os desejos, livre é quem não se deixa escravizar por eles. Esta distinção tornou-se urgente num tempo em que confundimos escolha com autonomia e multiplicação de opções com maturidade interior.

Há ainda uma dimensão política que não podemos esquecer. A tradição republicana lembra-nos que ninguém é verdadeiramente livre quando vive sob dominação, dependência arbitrária ou medo. Pode não haver uma coação visível, mas há formas subtis de servidão: a precariedade que cala, a pobreza que humilha, a manipulação digital que captura a atenção, a polarização que impede o diálogo, a solidão que transforma cidadãos em espectadores ressentidos.

Por isso, a liberdade tem sempre uma espessura social. Não basta proclamar direitos se muitos não dispõem das condições reais para os exercer. A criança sem escola digna, o trabalhador sem proteção, o idoso abandonado, o doente reduzido aa processo, o jovem prisioneiro de algoritmos ou de expectativas impossíveis: todos nos obrigam a perguntar se a nossa liberdade comum não estará a tornar-se demasiado estreita.

Também por isso os movimentos sociais, quando não cedem ao ressentimento nem à violência, desempenham uma função indispensável: recordam às democracias aquilo que elas preferem esquecer. A liberdade avança quando os invisíveis conquistam voz e quando a comunidade se deixa interpelar pelos que ficaram à margem.

O valor da liberdade está, pois, em ser simultaneamente dom e tarefa. Dom, porque nenhuma pessoa deve pedir licença para existir com dignidade. Tarefa, porque a liberdade só amadurece quando se transforma em responsabilidade, cuidado e participação. Uma liberdade sem verdade torna-se manipulação. Sem justiça, privilégio. Sem comunidade, solidão. Sem balizas, autodestruição.

Defender a liberdade hoje exige mais do que repetir slogans. Exige formar consciências, proteger instituições, cultivar o espaço público e reaprender a difícil arte de discordar sem destruir. A liberdade não é a vertigem de cada um correr sozinho. É a paciência de construirmos, juntos, uma casa onde todos possam respirar.