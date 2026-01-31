Juiz ordena libertação de criança de 5 anos detido pela polícia de imigração de Trump

Há 1h e 47min

Família foi enviada para um centro a mais de 2.000 quilómetros de casa. Liam Conejo Ramos tornou-se um símbolo da atuação desadequeada do ICE

Um juiz federal ordenou a libertação de Liam Conejo Ramos, de cinco anos, bem como do pai, do Centro Residencial Familiar do Sul do Texas, em Dilley, Texas, avança este sábado a CNN Internacional citando uma fonte ligada ao processo.

Ramos e o pai tinham sido levados por agentes de imigração (conhecida como ICE) em casa, num subúrbio de Minneapolis, após a criança ter chegado da escola, numa altura em que a cidade estava coberta de neve. Foi a 20 de janeiro.

Foram enviados para um centro de deteção no Texas, concebido para receber famílias, a 2092 quilómetros de distância. Estão detidos há mais de uma semana.

Segundo a CNN, a ordem judicial concretiza que a criança, que frequenta o ensino pré-escolar, e o pai sejam libertados até terça-feira, tendo em conta que o respetivo processo de regularização está em curso.

A detenção de Liam – cuja fotografia da detenção, com um agente do ICE a segurar a mochila do Homem-Aranha do rapaz, enquanto a criança olhava para baixo – alimentou uma crescente indignação com a repressão que está a ser levada a cabo contra imigrantes nos EUA, promovida pela administração Trump – e que tem em Minneapolis o seu epicentro.

Embora as detenções tenham identificado criminosos e pessoas sem documentos, os alvos do presidente norte-americano, a verdade é que também foram atingidos residentes em situação legal, famílias e crianças pequenas.

Liam foi a quarta criança da sua área escolar a ser levada pelos agentes de imigração num período de duas semanas.

No fim de semana, uma criança foi devolvida à mãe em Minneapolis, depois de ter sido detida da mesma forma e enviada para o Texas com o pai.