Óculos com “foco automático” podem alterar as suas lentes em tempo real

Há 1h e 36min

A empresa finlandesa de óculos IXI prepara-se para lançar óculos inteligentes que se parecem com óculos comuns, mas que são capazes de “focar automaticamente” com base nas necessidades percebidas do utilizador

Os óculos contêm sensores de rastreamento ocular, bem como cristais líquidos nas lentes, que são utilizados para alterar a graduação instantaneamente. O resultado, segundo a empresa, é uma melhoria em relação às atuais lentes bifocais ou progressivas, ambas destinadas a pessoas que precisam de ajuda para ver tanto de longe como de perto, mas que apresentam desvantagens.

As lentes bifocais, cuja invenção é amplamente atribuída a Benjamin Franklin, no final do século XVIII, estão divididas em duas áreas de ampliação diferente, sendo que a área principal se destina geralmente à visão de longa distância e uma área mais pequena se destina geralmente à leitura ou à visão de perto.

Uma atualização mais recente desse design clássico é a lente progressiva, da década de 1960, que oferece uma solução semelhante, mas apresenta uma transição suave, em vez de abrupta, entre as áreas de ampliação, visando uma visão mais contínua.

Ambas exigem que o utilizador olhe através da parte correta da lente para focar objetos próximos ou distantes e, embora as lentes progressivas sejam reconhecidas por proporcionarem uma experiência de utilização mais suave, também causam distorções na visão periférica e requerem um período de adaptação, além de serem várias vezes mais caras do que as lentes normais ou bifocais.

Ao utilizar uma lente dinâmica, a IXI elimina as áreas de ampliação fixas: “As lentes multifocais modernas têm este canal de visão estreito porque estão basicamente a misturar três lentes diferentes”, diz Niko Eiden, CEO da IXI. “Há visão de longe, intermédia e de curta distância e não é possível misturar estas lentes de forma harmoniosa. Por isso, há áreas de distorção, os lados das lentes são praticamente inúteis para o utilizador e, então, tem mesmo de gerir para que parte deste canal de visão está a olhar”.

Os óculos IXI, diz Eiden, terão uma área de “leitura” muito maior para a visão de perto - embora ainda não tão grande quanto toda a lente - e também estarão posicionados “num local mais ideal”, com base no exame oftalmológico padrão do utilizador. Mas a maior vantagem, acrescenta Niko Eiden, é que, na maioria das vezes, a área de leitura simplesmente desaparece, deixando a prescrição principal para longa distância em toda a lente.

“Para ver ao longe, a diferença é realmente impressionante, porque com as lentes multifocais tem de olhar para a parte superior da lente para ver ao longe. Com as nossas, tem toda a área da lente para ver ao longe - tal como estava habituado quando era um pouco mais novo”, explica Niko Eiden, referindo-se às pessoas que usavam óculos para visão de longe desde a adolescência ou início da idade adulta, antes de começarem a precisar também de óculos de leitura, como a maioria das pessoas à medida que envelhecem.

A mecânica interna é revelada nesta armação parcialmente transparente. (IXI)

Lentes de cristal líquido

A IXI tem 75 funcionários e angariou pouco mais de 40 milhões de dólares em financiamento. Os seus óculos com focagem automática serão lançados no próximo ano e custarão mais do que os normais, adianta Niko Eiden, sem dar detalhes: “Estaremos no segmento de gama muito alta dos óculos existentes”.

Os novos óculos não vêm isentos de desvantagens, admite: “Este será mais um produto que terá de ser carregado”, explica Niko Eiden. Embora a porta de carregamento seja magnética e esteja habilmente escondida na área das hastes, será necessário carregá-los durante a noite. No entanto, os componentes eletrónicos e a bateria não têm grande impacto na aparência dos óculos, que podem facilmente ser confundidos com os normais. Também pesam aproximadamente o mesmo, com um dos protótipos mais recentes a pesar apenas 22 gramas.

Também são esperadas algumas distorções visuais: “Nas nossas lentes, claro, existe esta área de transição”, explica o CEO da IXI. “A parte central é a área nítida e, depois, há a borda onde o cristal líquido termina e que não é muito boa para olhar, mas a área central é suficientemente grande para que se possa usar para ler. Portanto, temos as nossas próprias distorções que estamos a introduzir, mas na maioria das vezes, elas não serão visíveis”.

Outra limitação é que são necessários mais testes para tornar os óculos seguros para conduzir, confessa Niko Eiden, acrescentando que, em caso de avaria dos componentes eletrónicos ou da área de cristal líquido, os óculos estão equipados com um modo de segurança que os desliga para o estado base da lente principal, que normalmente seria a visão de longe, sem criar quaisquer perturbações visuais.

Um engenheiro da IXI a segurar a lente de cristal líquido no seu estado ativo. (IXI)

Os olhos do utilizador são rastreados por um conjunto de fotodíodos - que convertem luz em sinais elétricos e LEDs. Em conjunto, eles refletem luz infravermelha invisível nos olhos e, em seguida, medem o reflexo, para inferir o que o utilizador está a olhar.

Embora a IXI tenha afirmado que está a projetar os óculos para uso diário, o que inclui lidar com mudanças de temperatura, humidade e movimentos do utilizador, a empresa ainda não revelou em que condições específicas os óculos serão capazes de funcionar de forma ideal.

Ian Murray, professor de neurociência visual na Universidade de Manchester, em Inglaterra, que não está envolvido com a IXI, afirmou que, em princípio, os óculos com focagem automática são uma excelente ideia, embora inicialmente tenham uma aplicação limitada e sejam considerados uma novidade: “É tudo perfeitamente viável do ponto de vista da física”, escreveu o especialista, num e-mail enviado à CNN. Acrescentou que ainda há questões por responder, tais como qual será realmente a amplitude do campo de visão e como os óculos se comportarão em condições de pouca luz.

Outras empresas também estão a desenvolver óculos com focagem automática que utilizam cristais líquidos para criar uma lente adaptativa, incluindo a japonesa Elcyo. Outra empresa japonesa, a ViXion, já comercializa óculos com focagem automática, embora estes não se pareçam com óculos normais e o utilizador tenha de olhar através de duas pequenas aberturas para obter o efeito de focagem automática.

Os óculos da IXI, que serão fabricados na Finlândia, serão lançados primeiro na Europa, após a empresa obter a aprovação regulamentar europeia, e posteriormente procurará a aprovação da FDA para o lançamento nos EUA, com o resto do mundo a seguir-se. Apenas “dois ou três” formatos diferentes estarão disponíveis no início, mas em diferentes larguras.

Niko Eiden compara a chegada dos óculos com focagem automática à introdução da focagem automática nas câmaras. “A indústria ótica não tem realmente inovado na correção da visão”, afirma. “Depois das lentes multifocais, não houve basicamente nada. É isso mesmo que queremos mudar. Talvez daqui a 10 ou 15 anos as pessoas se perguntem: como é que usávamos aqueles óculos de focagem fixa antigamente?”.