Luís Neves tem "trabalho de grande qualidade e de sintonia" com visão do governo, afirma Leitão Amaro

Agência Lusa , JGR
Há 18 min
Ministro da Presidência, António Leitão Amaro (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA)

Há cerca de três décadas ao serviço desta polícia de investigação criminal, Luís Neves toma posse como ministro da Administração Interna na próxima segunda-feira

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, elogiou este sábado o indigitado ministro da Administração Interna, Luís Neves, pelo "trabalho de grande qualidade e de sintonia com a visão do governo sobre a política de segurança".

No final da iniciativa “Séries em Série”, promovida este sábado pela RTP, em Lisboa, Leitão Amaro foi questionado pelos jornalistas sobre a escolha do diretor da Polícia Judiciária para o governo e sobre a experiência política para tutelar a área da Administração Interna.

“Um governo deve ser feito com pessoas de diferentes competências e o importante é que saiba o que está a fazer”, disse Leitão Amaro, lembrando que Luís Neves “conhece o sistema de segurança interno português” e está alinhado “com a visão que o governo tem da importância do reforço de política de segurança”.

Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, foi nomeado este sábado pelo governo para ministro da Administração Interna, sucedendo no cargo a Maria Lúcia Amaral, que se demitiu depois da onda de críticas à forma como atuou e geriu a resposta à depressão Kristin, que assolou o país no final de janeiro.

Há cerca de três décadas ao serviço desta polícia de investigação criminal, Luís Neves toma posse como ministro da Administração Interna na próxima segunda-feira às 10:00 no Palácio de Belém, em Lisboa.

Temas: Leitão Amaro Luís Neves Polícia Judiciária

