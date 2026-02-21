Luís Neves tem "trabalho de grande qualidade e de sintonia" com visão do governo, afirma Leitão Amaro

Há 18 min

Há cerca de três décadas ao serviço desta polícia de investigação criminal, Luís Neves toma posse como ministro da Administração Interna na próxima segunda-feira

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, elogiou este sábado o indigitado ministro da Administração Interna, Luís Neves, pelo "trabalho de grande qualidade e de sintonia com a visão do governo sobre a política de segurança".

No final da iniciativa “Séries em Série”, promovida este sábado pela RTP, em Lisboa, Leitão Amaro foi questionado pelos jornalistas sobre a escolha do diretor da Polícia Judiciária para o governo e sobre a experiência política para tutelar a área da Administração Interna.

“Um governo deve ser feito com pessoas de diferentes competências e o importante é que saiba o que está a fazer”, disse Leitão Amaro, lembrando que Luís Neves “conhece o sistema de segurança interno português” e está alinhado “com a visão que o governo tem da importância do reforço de política de segurança”.

Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, foi nomeado este sábado pelo governo para ministro da Administração Interna, sucedendo no cargo a Maria Lúcia Amaral, que se demitiu depois da onda de críticas à forma como atuou e geriu a resposta à depressão Kristin, que assolou o país no final de janeiro.

