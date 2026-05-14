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Cunhado do ministro da Presidência alvo de buscas da PJ

Henrique Machado
Há 1h e 41min
Polícia Judiciária

Em causa está uma segunda fase da investigação que já antes, em maio do ano passado, levara a PJ à operação Torre de Controlo - visando alguns dos mesmos protagonistas relacionados com o negócio dos fogos, pela alegada viciação de concursos públicos para aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios, desde 2022, num valor de cerca de 100 milhões de euros

A Polícia Judiciária tem em curso esta quinta-feira uma operação de buscas relacionada com o fornecimento de meios de combate a incêndios, em que um dos visados é o cunhado do ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

A operação passa por diferentes empresas fornecedoras e pode levar a detenções durante o dia de hoje, sabe a CNN Portugal.

Em causa está uma segunda fase da investigação que já antes, em maio do ano passado, levara a PJ à operação Torre de Controlo - visando alguns dos mesmos protagonistas relacionados com o negócio dos fogos, pela alegada viciação de concursos públicos para aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios, desde 2022, num valor de cerca de 100 milhões de euros. 

Nessa altura, foram levadas a cabo 28 buscas a casas e empresas de Norte a Sul do país.

Hoje, a PJ recolhe mais informações numa nova operação de buscas, além de que pode avançar para detenções com mandados emitidos pelo Ministério Público.

Temas: Leitão Amaro Buscas PJ Polícia Judiciária Helicópteros
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