“Segurem os vossos telhados: não repitam o erro do estádio de Leiria”

Carlos Enes
Há 2h e 21min

Peritos fazem recomendações à população que está a reconstruir coberturas depois da tempestade

A tempestade que arrancou coberturas e espalhou telhas pelas ruas voltou a levantar uma questão antiga da engenharia: porque é que os telhados falham quando o vento sopra com mais força?

A resposta começa na física básica. “Um telhado aguenta com relativa facilidade uma carga de cima para baixo. Mas, se a força de baixo para cima superar o peso da telha, a telha tende a voar”, explica o engenheiro João Appleton, investigador-coordenador jubilado do LNEC. O fenómeno chama-se sucção do vento e é particularmente forte nas extremidades das coberturas.

Em regra, os danos começam nas bordas. “A pressão do vento no bordo de uma cobertura é da ordem do dobro da pressão na zona corrente”, diz. Por essa razão, as regras de engenharia determinam que os beirados e zonas periféricas tenham mais fixações à estrutura. “Se a pressão é o dobro, temos de colocar o dobro das fixações para que o elemento não voe”, acrescenta.

Por erro de projeto ou de construção, essa regra foi violada no Estádio de Leiria, o que explica que a respetiva cobertura se tenha desprendido durante a tempestade. “Isso são coisas que se calculam, calculam-se para evitar que as estruturas sejam arrancadas pelo vento”, critica João Appleton.

A importância do projeto

Os peritos recomendam à população que está a reconstruir telhados para recorrer a especialistas, a fim de evitar novas desgraças em futuras tempestades. “Projeto é uma palavra que às vezes assusta, mas significa apenas pensar antes de fazer”, adverte Raimundo Mendes da Silva, professor de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra.

Para além do projeto, a resistência dos telhados depende de outros três fatores: a seleção de materiais e acessórios; a boa execução; e a manutenção. “Este tipo de intempérie não é motivo, de imediato, para alterar profundamente as coberturas de telha cerâmica, mas vem reforçar a necessidade de uma maior atenção a todas estas quatro etapas da sua vida”, refere este perito.

O projeto deve respeitar inclinações mínimas e prever formas de fixação das telhas. A engenharia oferece várias soluções para evitar que voem numa tempestade. Tradicionalmente, a técnica era “aramar” a telha à estrutura. Por isso muitas telhas têm na parte de baixo uma pequena argola, para deixar passar o arame. “Estou farto de ver isso em edifícios com cem anos. Talvez há cem anos fossem mais prudentes do que agora”, lamenta João Appleton.

Temas: Leiria Temporal Tempestade Kristin

País

Aluno vítima de bullying aparece com réplica de arma em escola da Nazaré

Há 8 min

Despiste seguido de incêndio faz um morto na A8

Há 26 min
00:34

"Foi tudo conforme o planeado". Secretário de Estado explica operação de repatriamento de 24 portugueses de Israel

Há 30 min
00:41

"Foi, sem dúvida, uma viagem que nos fez sentir em casa": 24 portugueses portugueses chegam a Lisboa depois de serem repatriados de Israel

Há 30 min
Mais País

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Ontem às 08:00

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Ontem às 00:35

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Ontem às 07:00

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental

Ontem às 17:07

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

4 mar, 06:19

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

Ontem às 13:57

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

4 mar, 15:52

Grau de ameaça terrorista para Portugal "mantém-se em Grau 3" mas está em permanente reavaliação devido ao conflito no Médio Oriente

4 mar, 21:01

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59