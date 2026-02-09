"Resposta seria mais rápida se atingisse a casa de quem governa": autarca de Leiria critica demora no restabelecimento da energia elétrica

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 0min
Recuperação dos danos provocados pela tempestade Kristin em Leiria (Paulo Cunha/Lusa)

O presidente do município, Gonçalo Lopes, adiantou que ainda há 17.030 clientes sem eletricidade no concelho

“Ficamos com a clara sensação de que todo este esforço importante – e não ponho em causa os trabalhos que estão a ser feitos por todos os trabalhadores envolvidos - demonstra uma outra situação, é que, de facto, o país pode ser solidário, o povo é solidário, mas continuam a existir muitas barreiras entre Lisboa e o resto do país, porque, se isto tivesse acontecido na casa de quem nos governa, a resposta teria sido mais rápida e se calhar teria sido outra”, afirmou o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, referindo-se aos atrasos no restabelecimento da energia elétrica após as tempestades.

Numa conferência de imprensa nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está instalado o centro de operações municipal, o autarca socialista considerou que o grau de empatia que se deve ter na política passa por colocar-se “no lugar de quem mais sofre e não deixar para trás aqueles que são os mais desfavorecidos, aqueles que vivem nas aldeias, as populações mais idosas””.

Assegurando ter “uma avaliação muito clara sobre as limitações e os meios empregues no terreno”, Gonçalo Lopes considerou, contudo, que a resiliência de uma empresa como a E-Redes, a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão, “deveria ser maior e deviam ter sido acionados mecanismos de apoio mais cedo”.

“Uma empresa que tem responsabilidade de levar energia à casa das pessoas e à qual pagamos todos os meses na nossa fatura, com uma tarifa que é regulada por uma entidade própria, obrigava a outra capacidade de resposta”, declarou, lamentando que “a capacidade de resposta, a nível nacional, tenha sido insuficiente e não tenham sido acionados os meios internacionais necessários para que este restabelecimento seja mais rápido”.

O presidente do município adiantou que havia 17.030 clientes sem eletricidade no concelho, “informação recolhida na plataforma” a que a autarquia tem acesso.

“Quando se fala de informação, não se fala só dos contadores que estão ativos”, sustentou, sublinhando haver mais “informação que é importante, nomeadamente a do planeamento, dos trabalhos executados, das prioridades”.

Nesse sentido, destacou que “a dimensão de transparência não se resume a um Excel”, assumindo ter “muitas dúvidas sobre essa informação”.

Antes, o autarca lamentou a morte, hoje, de um trabalhador da empresa Canas, ao serviço da E-Redes, em Leiria, apresentando as condolências à família e à empresa.

Sobre a vigília, às 20:00 de hoje, junto à Fonte Luminosa, o autarca explicou que pretende ser uma homenagem às vítimas mortais decorrentes do mau tempo, a todos aqueles, incluindo voluntários, que se têm esforçado na limpeza e reconstrução, e uma ação de solidariedade para quem está há 13 dias privado de eletricidade.

No sábado, a Câmara e as 20 juntas de freguesia de Leiria criticaram “a falta de informação objetiva, atualizada e acessível” da E-Redes.

Numa carta aberta dirigida ao presidente do conselho de administração da E-Redes e lida nesse dia pelo presidente do Município de Leiria, Gonçalo Lopes, os subscritores reconheceram “o esforço técnico das equipas no terreno”, mas defenderam que, “num contexto de emergência, sendo a E-Redes um operador de serviço público essencial, a comunicação, a proximidade e o respeito pelas populações são responsabilidades tão relevantes quanto a intervenção técnica”.

No dia seguinte, a E-Redes fez saber que iria remeter às Câmaras municipais o número de clientes sem energia na sequência do mau tempo, mas os órgãos de comunicação social estão excluídos desta informação.

“Os números por concelho serão divulgados às Câmaras Municipais assim que os tivermos”, declarou à agência Lusa fonte oficial da E-Redes.

Temas: Leiria Tempestade Kristin Câmara de Leiria Eletricidade

