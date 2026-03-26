Tempestade Kristin. Seguradoras só adiantaram indemnizações em 5% dos casos

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REVISTA DE IMPRENSA | Os prejuízos concentram-se sobretudo em Leiria e Santarém

Quase dois meses após a tempestade Kristin, as seguradoras pagaram apenas uma parte limitada das indemnizações, tendo antecipado valores em cerca de 5% dos sinistros registados, segundo dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões citados pelo Público.

Até 16 de março, os custos totais ascendiam a 732 milhões de euros, mas os pagamentos efetivos ficavam-se pelos 151 milhões, o equivalente a pouco mais de 20% do valor apurado. Foram registadas cerca de 160 mil participações, naquele que é já o maior evento para o setor segurador em Portugal.

Apesar de 31,4% dos processos estarem encerrados, os adiantamentos continuam reduzidos, o que tem motivado críticas de empresários, sobretudo na região Centro, onde os danos foram mais severos. A Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria aponta para apenas 4% de casos com pagamentos antecipados entre empresas.

A maioria dos sinistros diz respeito a habitações, que representam mais de 80% das participações. Ainda assim, cerca de metade das casas afetadas não tinha seguro com cobertura para tempestades.

Os prejuízos concentram-se sobretudo em Leiria e Santarém, as zonas mais atingidas pelo mau tempo.