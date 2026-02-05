PSP interceta três homens em Leiria por venderem réplica de gerador "incapaz de produzir energia" por 800 euros

Os suspeitos identificados pelas autoridades são familiares
Três homens foram intercetados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na cidade de Leiria quando vendiam uma réplica de gerador, declarou esta quinta-feira à agência Lusa o comandante distrital, Domingos Urbano Antunes.
“Ontem [quarta-feira], intercetámos três cidadãos na posse de uma réplica de um gerador, ou seja, um equipamento incapaz de produzir energia”, afirmou Domingos Urbano Antunes.
Segundo a PSP, os homens, pai e dois filhos, “foram identificados”, e foi apreendido o equipamento e 200 euros em dinheiro. “Já tinham vendido o alegado gerador por 800 euros”, adiantou.
O comandante distrital garantiu que se continua a registar uma baixa criminalidade e sem “qualquer furto de geradores ou de combustível”.
“Continuamos com o reforço do policiamento de visibilidade e com especial incidência no período noturno, dirigido a zonas comerciais e industriais, ainda muito expostas”, prosseguiu.
Por outro lado, o responsável distrital da PSP referiu que “equipas reforçadas” continuam a fazer visitas domiciliárias a idosos, para aferir das “suas necessidades urgentes”, além de que equipas afetas ao trânsito continuam a proceder a cortes de vias “para permitir a remoção de detritos e cortes de árvores”.
Domingos Urbano Antunes apelou à população para estar muito atenta a tentativas de burlas, incluindo de pessoas que “se disponibilizam como voluntários para ajudar e, no fim, exigem dinheiro”.
Já esta semana, o Comando Distrital de Leiria da PSP referiu ser “muito importante que as pessoas não se deixem iludir pelo excesso de disponibilidade e voluntarismo de pessoas estranhas”, pedindo “para que identifiquem as pessoas e, sendo desconhecidas, chamem a polícia”.
A PSP alertou “para falsos prestadores de serviços de construção, vendedores de materiais e equipamentos, em particular geradores, peritos de seguros, funcionários municipais ou de assistência social”.
“Devem apenas aceitar ajudas de pessoas que tenham conhecimento e perfeitamente identificadas, e denunciem situações, procurando recolher dados fisionómicos e matrículas dos veículos utilizados por estas pessoas”, recomendou a PSP, insistindo para que nunca permitam a entrada de estranhos em casa.
Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.