PSP detém presumível autor de furto na Marinha Grande

Há 1h e 47min

Detenção do homem ocorreu após uma denúncia relacionada com um furto registado nas instalações de uma associação de cariz social, na cidade da Marinha Grande

Um homem de 39 anos foi detido pela alegada prática de crimes contra a propriedade praticados na Marinha Grande, distrito de Leiria.

Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP explicou que a detenção do homem ocorreu após uma denúncia relacionada com um furto registado nas instalações de uma associação de cariz social, na cidade da Marinha Grande.

Do local, foram furtados um telemóvel e um equipamento de limpeza com fluxo de ar, após arrombamento da vedação do espaço.

“No âmbito das diligências desenvolvidas, as equipas de investigação criminal conseguiram identificar o homem e apurar que o mesmo se encontrava a tentar vender os artigos furtados”.

Os agentes da PSP desencadearam uma ação de vigilância que permitiu intercetar o homem num parque de estacionamento de um estabelecimento comercial, quando este se preparava para concretizar a venda dos bens.

“No interior do veículo em que se fazia transportar foram localizados os equipamentos furtados, cuja proveniência foi confirmada, sendo de imediato apreendidos e posteriormente restituídos ao legítimo proprietário”.

Sobre o detido pendia também um mandado de detenção para cumprimento de pena de 52 dias de prisão subsidiária, no âmbito de um processo por condução sob o efeito do álcool.

“O mandado foi devidamente executado, tendo o detido procedido ao pagamento integral da multa correspondente, o que determinou a sua libertação”.