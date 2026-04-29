Homem agride polícia na Nazaré após fogueira na via pública

Um homem de 45 anos foi detido na Nazaré por agredir um agente da PSP, acabando por ficar em prisão preventiva, anunciou o Comando Distrital de Leiria.

A ocorrência registou-se a 22 de abril, quando a polícia foi chamada a intervir numa situação de risco relacionada com uma fogueira acesa na via pública, numa zona movimentada e próxima de veículos e de um estabelecimento comercial.

"A ocorrência teve lugar na vila da Nazaré, quando uma equipa de patrulhamento policial foi acionada para uma situação de risco, envolvendo a realização de uma fogueira na via pública, numa zona movimentada e na proximidade de veículos e de um estabelecimento comercial, gerando perigo e alarme social", lê-se no comunicado.

Durante a intervenção, quando os agentes se preparavam para extinguir o fogo, o suspeito adotou um comportamento agressivo e desferiu vários pontapés contra um dos polícias. "Apesar das tentativas de sensibilização e de contenção, o comportamento violento manteve-se, o que levou à sua detenção e à necessidade de recurso à algemagem para controlo da situação", adianta a nota.

O agente agredido sofreu um traumatismo numa das mãos e necessitou de assistência médica.

Já nas instalações policiais, "o homem continuou a evidenciar um comportamento hostil e descontrolado, com gritos constantes e agressões à porta da cela de detenção, através de pontapés e murros".

De nacionalidade estrangeira e indocumentado, o suspeito foi presente a tribunal, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva.