Aluno vítima de bullying aparece com réplica de arma em escola da Nazaré

Importa sublinhar que o Regime Jurídico das Armas e Munições considera como armas, as reproduções de armas de fogo e armas de alarme, motivo pelo qual a PSP procedeu à apreensão imediata do objeto [imagem em anexo] e à comunicação dos factos às entidades competentes, nomeadamente a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e o Tribunal de Família e Menores de Alcobaça, para adoção das medidas tutelares consideradas adequadas.

O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública releva a particular importância desta intervenção ter ocorrido em contexto escolar, onde deve prevalecer um ambiente seguro, de respeito e de confiança entre todos os alunos, professores e comunidade educativa. Situações de bullying ou de intimidação entre jovens não podem ser desvalorizadas, exigindo uma resposta atenta e coordenada entre escolas, famílias e autoridades.

O Comando Distrital de Leiria da PSP reafirma que continuará a desenvolver uma vigilância ativa no meio escolar não permitindo qualquer comportamento ou transgressão que possa colocar em causa a segurança dos alunos. A PSP apela ainda à denúncia e comunicação atempada de situações de bullying, violência ou intimidação, reforçando que a prevenção e a intervenção precoce são essenciais para proteger os jovens e promover um ambiente escolar saudável e seguro para todos.