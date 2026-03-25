Despiste de pesado interrompe circulação na A19

Agência Lusa , AM - notícia atualizada às 8:30
Há 2h e 46min
Acidente

Acidente fez um ferido grave

O despiste de um veículo pesado na Autoestrada 19 (A19) resultou num ferido grave e na interrupção da circulação na via, nos dois sentidos, na zona de Leiria, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

"A via ainda está interdita porque o camião ao tombar ficou a obstruir o sentido sul-norte e norte-sul", disse a mesma fonte, notando que o acidente com o veículo de mercadorias ocorreu "mesmo à frente do shopping de Leiria".

Do acidente resultou um ferido grave, que foi transportado para o hospital.

A circulação rodoviária na Autoestrada 19 (A19) foi retomada às 07:20 nos dois sentidos na zona de Leiria depois de ter estado interrompida devido ao despiste de um camião que causou um ferido grave, segundo a GNR.

Temas: Leiria Proteção Civil Ferido grave A19

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