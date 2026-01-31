Nove feridos em intoxicação com monóxido de carbono em Leiria

Há 1h e 37min

Entre os feridos, estão crianças

Nove pessoas com idades entre os dois e os 64 anos foram hospitalizadas devido a uma intoxicação de monóxido de carbono numa habitação na freguesia de Ortigosa, no concelho de Leiria, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria explicou que o alerta foi dado às 21:30 de sexta-feira e que as nove vítimas foram transportadas para o Hospital da Figueira da Foz e para o Hospital Universitário de Coimbra (HUC).

Nas operações de socorro estiveram envolvidas sete viaturas com 17 operacionais, entre bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e forças de segurança.