Homem morre após queda do telhado que reparava em Porto de Mós

Agência Lusa , AG
Há 30 min
Ambulância. Foto: AP

Vítima é um empresário que estava a reparar o telhado de um armazém

Um homem de 63 anos morreu esta segunda-feira quando caiu de um telhado que reparava no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, a vítima, empresário, reparava o telhado de um armazém quando caiu.

Ao local acorreram meios da corporação local, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR confirmou a vítima mortal quando procedia à reparação do telhado.

O alerta para o acidente chegou pelas 16:50 às autoridades, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

