Homem morre após queda de telhado no concelho de Leiria

Há 27 min

Acidente aconteceu na quinta-feira à tarde

Um homem de 73 anos morreu ao cair de um telhado na Ortigosa, concelho de Leiria, na quinta-feira à tarde, revelaram à agência Lusa várias fontes.

Segundo fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, a vítima, em estado grave e paragem cardiorrespiratória, na sequência de queda de telhado, foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria.

No hospital, foi confirmado o óbito.

O presidente da Junta de Freguesia da Ortigosa, Américo Coelho, explicou que o homem “subiu a um anexo onde estava um animal, para arranjar o telhado”.

“Veio vento forte, que levantou um painel. Atingiu-o na cabeça”, adiantou o autarca.

Treze pessoas morreram no país desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também várias centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.