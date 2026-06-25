Caça ao homem em Leiria: suspeito foge de táxi após esfaquear mulher em centro comercial

Há 25 min

Após a agressão, o suspeito fugiu do local de táxi, desencadeando uma operação policial para a sua localização. As autoridades encontram-se a realizar uma caça ao homem na região de Leiria

Uma mulher foi esfaqueada por um homem, com quem terá uma relação amorosa, no estacionamento subterrâneo de um centro comercial em Leiria.

A vítima está a ser assistida no centro comercial pelos meios de socorro e será posteriormente transportada ao Hospital de Leiria. O crime terá ocorrido cerca das 13:15 no parque de estacionamento subterrâneo do LeiriaShopping.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local de táxi, desencadeando uma operação policial para a sua localização. As autoridades encontram-se a realizar uma caça ao homem na região de Leiria.

A PSP deverá proceder à recolha do automóvel do suspeito, que permanece estacionado no centro comercial.

O casal foi captado pelas câmaras de videovigilância (CCTV) do shopping antes da ocorrência, imagens que poderão ser relevantes para a investigação.

As circunstâncias que levaram ao ataque estão a ser investigadas.