MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Caça ao homem em Leiria: suspeito foge de táxi após esfaquear mulher em centro comercial

Daniela Rodrigues
Há 25 min
Ambulância do INEM (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Após a agressão, o suspeito fugiu do local de táxi, desencadeando uma operação policial para a sua localização. As autoridades encontram-se a realizar uma caça ao homem na região de Leiria

Uma mulher foi esfaqueada por um homem, com quem terá uma relação amorosa, no estacionamento subterrâneo de um centro comercial em Leiria.

A vítima está a ser assistida no centro comercial pelos meios de socorro e será posteriormente transportada ao Hospital de Leiria. O crime terá ocorrido cerca das 13:15 no parque de estacionamento subterrâneo do LeiriaShopping.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local de táxi, desencadeando uma operação policial para a sua localização. As autoridades encontram-se a realizar uma caça ao homem na região de Leiria.

A PSP deverá proceder à recolha do automóvel do suspeito, que permanece estacionado no centro comercial.

O casal foi captado pelas câmaras de videovigilância (CCTV) do shopping antes da ocorrência, imagens que poderão ser relevantes para a investigação.

As circunstâncias que levaram ao ataque estão a ser investigadas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Leiria Leiriashopping Esfaqueamento Violência doméstica Caça ao homem
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Caça ao homem em Leiria: suspeito foge de táxi após esfaquear mulher em centro comercial

Há 25 min

PJ desconfiava que estava a ser espiada pelo SIS nos vistos Gold. Carlos Alexandre ironizava sobre quem seria o "Garganta Funda" no Prolongamento

Hoje às 10:00
02:17

"Vim a correr para aqui e quando cheguei vi esta tragédia": stand de caravanas destruído por incêndio em Leça da Palmeira

Ontem às 13:28

Homem procurado pela justiça brasileira detido pela PSP em Santarém. É suspeito de abusos sexuais

Ontem às 12:54
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Presidente da Venezuela lamenta mortos sem dizer quantos são e declara estado de emergência

Hoje às 03:14

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

Ontem às 11:35

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

A Rússia continua a avançar no terreno e até a Ucrânia o admite - mas do Kremlin também chegam exageros

Ontem às 21:00

Mergulhadores da polícia descobriram algo ilegal e inesperado num destino de férias popular entre ricos e famosos

Hoje às 06:30

Ucrânia prepara-se para atacar Rússia com tática-chave da própria Força Aérea russa

Ontem às 13:41

Dois grandes sismos sentidos na Venezuela. Já há mortos confirmados

Ontem às 23:21

Andam a roubar toneladas de laranjas no Algarve. "Já chegámos a mandar para a GNR a foto da matrícula das carrinhas"

Ontem às 10:56

O Japão mudou de sítio. Cientistas dizem que a culpa é de um evento sísmico que acabou de ser identificado

Ontem às 12:50

Meia tonelada de droga apreendida na "autoestrada da cocaína"

Ontem às 13:32

Espera-se "um grande número de vítimas": o que já se sabe dos dois grandes sismos que abalaram a Venezuela

Há 2h e 47min

Joseph é o homem que grita mais alto no mundo inteiro. Faz tanto barulho como um avião a jato a descolar

Ontem às 12:41