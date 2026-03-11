Autarca de Leiria acusa ministro da Economia de desconhecer trabalho dos municípios e passar culpas

Agência Lusa , PF
Há 1h e 32min
Recuperação dos danos provocados pela tempestade Kristin em Leiria (Paulo Cunha/Lusa)

Manuel Castro Almeida admitiu esta quarta-feira que o processo de apoios à reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo "não está a correr bem", mas não por culpa do Governo, responsabilizando as autarquias pela demora na avaliação

O presidente da Câmara de Leiria acusou esta quarta-feira o ministro da Economia de “profundo desconhecimento” sobre o trabalho das autarquias na sequência do mau tempo e disse que “os problemas das pessoas não se resolvem com passa-culpas”.

“Eu acho que há um profundo desconhecimento por parte do ministro daquilo que tem sido o esforço dos municípios, não só no período da calamidade, como se ficou a perceber bem, mas agora nesta fase de pós-calamidade. Não conseguiu ainda percecionar aquilo que tem sido feito e as condições em que tem sido feito”, afirmou à agência Lusa Gonçalo Lopes.

O ministro da Economia e Coesão Territorial admitiu esta quarta-feira que o processo de apoios à reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo “não está a correr bem”, mas não por culpa do Governo, responsabilizando as autarquias pela demora na avaliação.

“Temos 25 mil candidaturas a apoios, no valor de 143 milhões de euros, e o dinheiro que chegou às mãos das pessoas ainda é muito pouco. Porquê? Porque está a demorar o processo de avaliação a cargo das Câmaras Municipais”, afirmou Castro Almeida, nas jornadas parlamentares do PSD, em Caminha (Viana do Castelo).

Os apoios financeiros para reparar os estragos causados pela depressão Kristin em habitações são atribuídos no prazo máximo em três dias úteis nas despesas até cinco mil euros (com fotografias) e até 15 dias úteis nos restantes (danos entre cinco mil e dez mil euros, com vistorias da responsabilidade dos municípios).

Gonçalo Lopes reiterou que foi atribuída aos municípios uma tarefa sem terem sido previamente consultados, “nem tendo conhecimento de quais seriam as condições necessárias para poder dar resposta nos prazos em que foram anunciados”.

“Esse tipo de atitude que o Governo insiste em concretizar, que é apresentar soluções milagrosas sem as prever antecipadamente, cria, para quem está no terreno a resolver, uma necessidade de fazer um esforço tremendo para gerir expectativas elevadas que foram criadas por anúncios indevidamente preparados, refletidos e articulados com as autarquias”, declarou Gonçalo Lopes.

O presidente do município, gravemente afetado pela depressão Kristin, há seis semanas, adiantou ser importante perceber da declaração de Castro Almeida que “os problemas das pessoas não se resolvem com passa-culpas”, mas “com união, colaboração institucional e, sobretudo, rigor na informação que se transmite”.

“E isso é o que se exige neste processo”, disse o autarca, desafiando a que haja informação diária das candidaturas submetidas, aprovadas pelos municípios e dos pagamentos feitos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

Em 27 de fevereiro, em entrevista à Lusa, Gonçalo Lopes acusou o Governo de ter atirado para as autarquias as vistorias das candidaturas à reconstrução de habitações sem questionar se tinham condições.

Então, salientou que esta matéria não pode ser tratada com ligeireza, lembrando a reconstrução das casas após os incêndios de 2017 em Pedrógão Grande que desencadeou um processo judicial e condenações, incluindo de autarcas.

Esta quarta-feira,  a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria afirmou ser “injusta e desleal” a responsabilização das autarquias por atrasos nos processos de reconstrução das casas, refutando as declarações do ministro.

“(…) A CIM considera profundamente injusta e desleal a tentativa de imputar às autarquias responsabilidades por atrasos num processo cujas regras, estrutura e modelo de funcionamento foram definidos, unilateralmente, pelo Governo”, referiu num comunicado.

Já na terça-feira, o presidente da CIM, Jorge Vala, manifestou preocupação com “alguma lentidão” na resposta da CCDR.

Um dia antes, o vereador do Município de Leiria Ricardo Santos disse que o número de candidaturas pagas para a reconstrução de casas no concelho de Leiria na sequência da depressão Kristin era de 59, sendo que as candidaturas superavam as 7.500.

Temas: Leiria Gonçalo Lopes Castro Almeida Kristin Apoios Kristin

País

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". Mas há uma solução e está na mão dos juízes

Há 28 min

Governo tem plano de 111 milhões de euros para mitigar danos do mau tempo no litoral

Há 1h e 1min

Autarca de Leiria acusa ministro da Economia de desconhecer trabalho dos municípios e passar culpas

Há 1h e 32min

Homem que matou mulher no Palácio do Gelo diz que só queria salvar a companheira e o filho

Há 3h e 0min
Mais País

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

Ontem às 20:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Ontem às 08:33

Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Ontem às 21:31

Guarda-redes escorrega (1-0), jogador escorrega (2-0), guarda-redes dá fífia (3-0), guarda-redes substituído aos 16 minutos na Champions

Ontem às 20:46

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Hoje às 07:00

"Graves irregularidades sanitárias": PSP encerra restaurante de buffet em Sintra

Hoje às 09:57

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

Ontem às 13:01

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

9 mar, 14:12

"Vale da morte": Irão começou a colocar minas no Estreito de Ormuz, há algumas dezenas espalhadas - informação CNN Internacional

Ontem às 20:00

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

Hoje às 09:52

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Ontem às 09:56