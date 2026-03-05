Homem detido por furto após perseguição em Leiria. Três suspeitos fugiram

Daniela Rodrigues
Há 46 min
Operação de fiscalização rodoviária da GNR

Veículo tinha sido furtado em Coimbra

Um homem de 33 anos foi detido pela GNR na madrugada desta quarta-feira na localidade de Gândara dos Olivais, no concelho de Leiria, por suspeita da prática do crime de furto.

A detenção foi efetuada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Leiria, na sequência de uma denúncia relacionada com um furto ocorrido no interior de uma empresa em Souselas, no concelho de Coimbra, no dia anterior.

No âmbito das diligências realizadas, os militares conseguiram localizar e intercetar um veículo que transportava quatro indivíduos suspeitos de envolvimento no furto. Durante a ação, um dos homens acabou por ser detido em flagrante, enquanto os outros três suspeitos fugiram a pé, aproveitando a escuridão da noite.

As autoridades apuraram ainda que o veículo intercetado tinha sido furtado em Coimbra. No decorrer da operação, foi também localizado um segundo automóvel alegadamente utilizado pelos suspeitos.

Da ação resultou a apreensão de dois veículos, um telemóvel e diverso material associado à prática de ilícitos criminais, nomeadamente luvas e lanternas.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria.

