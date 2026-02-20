"Quando fazemos o nosso trabalho e as luzes voltam, as pessoas ficam assoberbadas de emoção". Técnicos irlandeses celebrados em aldeias de Leiria

Agência Lusa , AM
Há 1h e 18min

Cerca de 70 técnicos irlandeses estão a ajudar a repor a rede elétrica em aldeias de Leiria, após os estragos das tempestades, sendo recebidos com emoção por populações que estiveram semanas sem luz

Um grupo de 70 irlandeses tem ajudado a repor a rede de energia em Leiria. A sua chegada às aldeias às vezes é tão celebrada que há quem se sinta como um soldado americano a chegar à França libertada.

O grupo de trabalhadores pertence à ESB, a empresa pública irlandesa de energia, e a subcontratadas, que pediram aos seus funcionários voluntários para trabalho em Portugal “para ajudar com a reparação da tempestade”, conta à agência Lusa Cormac Kerry, que trabalha em Wexford.

Os trabalhadores foram de barco até Cherbourg (França) ou até Bilbau (Espanha), seguindo depois por estrada até Fátima, onde estiveram a dormir durante duas semanas.

“Foram dois ou três dias de viagem para cá e depois serão outros três dias de viagem para lá. No total, foi uma semana de viagem e duas semanas de trabalho”, que termina esta sexta-feira ao final do dia, afirma Cormac, de capacete branco na cabeça, enquanto faz uma pausa antes de retomar ao serviço numa zona rural de Leiria.

O trabalho começa bem cedo, com um briefing, e termina quando o sol se vai: “Às vezes, ficamos um pouco já às escuras para acabar trabalho”, acrescenta, referindo que cada equipa resolve uma média de duas localidades por dia.

Cormac, que já esteve noutros contextos de desastres naturais, nunca tinha visto nada “nesta escala”.

No contacto com os moradores, o jovem irlandês gaba a paciência dos populares que já estão há mais de três semanas sem luz.

“As pessoas são muito pacientes. Eu nunca vi pessoas como estas que não tiveram eletricidade por três semanas e são tão, tão pacientes”, nota.

Apesar de constatar que trabalham em lugares mais pobres da região, onde muita da gente com que se cruzam “não tem muito dinheiro”, há sempre lugar para “café, biscoitos, pão e até vinho do Porto”.

“Eles são muito generosos e muitos ficam bastante emocionados quando nos veem”, afirma à Lusa Cormac Kerry.

Ao seu lado, Tom Cavanagh diz que o trabalho tem sido “muito gratificante”.

“Quando fazemos o nosso trabalho e as luzes voltam, as pessoas ficam assoberbadas de emoção. No outro dia, uma senhora chorava enquanto nos dava abraços a todos”, diz.

“Isto às vezes até me lembra aqueles filmes de guerra, quando os americanos chegam à França libertada e as pessoas saem para ver quem passa e dizer: ‘Oh, graças a Deus, que estão aqui. Fomos libertados’. Às vezes, aqui, sinto-me assim”, admite Tom, que logo se despede da Lusa para regressar ao trabalho.

Também Patrick Fleming, de Kildare, nota que toda a gente fica feliz quando os vê a chegar a mais uma aldeia.

“Estão sem luz durante tanto tempo e ficamos muito satisfeitos por vir e muitos satisfeitos por ajudar e dar uma mão”, salientou.

Dennis Dullea, que chefia aquela equipa da ESB, diz que a principal dificuldade ao longo de duas semanas tem sido a adaptação a uma rede diferente e com regras diferentes, mas salientou que os funcionários da e-Redes têm sido “muito bons em pôr as coisas a andar”.

Também aquele irlandês de West Cork nunca tinha visto um nível de destruição da rede com tantos danos como encontrou ali em Leiria, depois de já ter estado numa resposta a um desastre em França.

“Aqui, é em todo o lado, em todo o lugar”, nota.

Cormac Kerry apesar de ter gostado de ajudar – como uma espécie de “centelha de esperança” que vai de aldeia em aldeia – admite alguma tristeza na despedida.

“Vamos embora, mas isto vai continuar por muito tempo. Há muito mais trabalho para fazer e gostávamos de continuar, mas temos muito que fazer na Irlanda e demos tudo o que pudemos aqui”.

Temas: Leiria ESB Eletricidade Técnicos irlandeses

País

Padrasto detido por abuso sexual das enteadas

Há 15 min

MAU TEMPO AO MINUTO | Cerca de 4.500 clientes da E-Redes ainda sem energia na zona mais afetada pela depressão Kristin

Há 35 min

Leiria. Há mais de três semanas sem luz, Silvino sente a solidão a apertar

Há 40 min

"Quando fazemos o nosso trabalho e as luzes voltam, as pessoas ficam assoberbadas de emoção". Técnicos irlandeses celebrados em aldeias de Leiria

Há 1h e 18min
Mais País

Mais Lidas

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Ontem às 12:16

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

18 fev, 15:06

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01

"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo

Ontem às 07:00

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a suspeita de incêndio em avião da Ryanair

18 fev, 19:35