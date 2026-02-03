Sem comunicações, com chamadas sem parar: dentro do comando que coordenou a resposta à tempestade Kristin

Há 25 min

À sala de todas as decisões na Região de Leiria continuam a chegar pedidos de ajuda

Quase uma semana depois de a depressão Kristin ter atingido a Região de Leiria, à sala de operações do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil, o centro de todas as decisões, continuam a chegar pedidos de ajuda.

Em secretárias que formam um semicírculo, operadores de telecomunicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recebem chamadas telefónicas, num espaço onde hoje de manhã estavam também elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Cruz Vermelha Portuguesa, e se passeava descontraidamente o gato Mel, indiferente à azáfama.

Mesmo nos piores dias e noites, esta companhia instala-se, a dormitar, no meio dos operadores.

Dos 15 écrans que rececionam imagens da videovigilância florestal, apenas um funciona, agora num canal de televisão. As torres de videovigilância sofreram danos.

Na madrugada de quarta-feira, quando a força do vento varria esta região (Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós), esta sala foi, como é sempre, “o centro nevrálgico de comando e controle de todas as operações de Proteção Civil na Sub-região e a ligação ao exterior”, disse o comandante Carlos Guerra.

É uma espécie de luz que atravessou a escuridão em que mergulhou o território, parte do qual ainda se mantém assim.

“É aqui que recebemos toda a informação proveniente do exterior, todas as chamadas que vêm via 112, ou seja, tudo quanto o 112 recebe nos seus ‘call centers’ é transmitido para aqui por via informática e depois são estes operadores que, recebendo essa informação, despacham os meios necessários”, explicou o comandante sub-regional da Região de Leiria, Carlos Guerra.

Aqui “cai” também toda a informação dos agentes de Proteção Civil deste território, desde bombeiros, GNR ou sapadores florestais, prosseguiu Carlos Guerra, para referir que, em caso de necessidade, como foi o caso, é pedido reforço de meios de outras regiões do país.

Nesta fase, porque o INEM não consegue contactar os corpos de bombeiros, elementos do Instituto estão em permanência na sala para transmitir ao comando sub-regional as emergências que, por sua vez, remete via rádio às corporações.

“Esta é a sala de todas as decisões, ou seja, esta é a sala que me faculta todos os meios necessários e toda a informação necessária para a decisão”, afirmou Carlos Guerra.

Na sala de operações, num dia normal, o mesmo é dizer sem avisos meteorológicos, estão “no mínimo três pessoas”, reforçadas “até ao limite máximo de capacidade da sala” (nove), e, quando necessário, com elementos de corpos de bombeiros.

Antes de a depressão se anunciar ferozmente, já o Comando Sub-regional tinha “reforçado todo o sistema”. Porém, ficou “sem qualquer tipo de comunicações com o exterior”, nem telefone, nem Internet. Apenas com telefone satélite e com rede do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (Siresp).

A rede Siresp “foi a única que resistiu àquele primeiro embate”, declarou o comandante, notando que, só assim, foi possível contactar os agentes de Proteção Civil, como corporações de bombeiros, GNR ou autarcas.

O comandante salientou que “todos os corpos de bombeiros e todos os agentes de Proteção Civil ficaram sem comunicações”.

Quando houve reposição das telecomunicações, no Comando Sub-regional, o fluxo de chamadas era tal que se recebia duas por minuto, com Carlos Guerra a dar exemplos de pessoas que comunicavam uma árvore em cima da casa, queriam saber do vizinho ou informar que não tinham água e eletricidade.

Sem ainda conseguir quantificar o número de ocorrências na Região de Leiria, o comandante esclareceu que foi criado “um sistema de atendimento” não operacional, para responder a solicitações, como a de uma embaixada que pediu para ver se um seu cidadão em Ansião estava bem. Pedida a deslocação à GNR, confirmou-se que estava são e salvo.

Há também quem telefone a perguntar que precauções deve tomar e quem contacte em absoluto desespero, mas não só.

“Sobretudo durante a noite, às vezes, [os operadores] são também um bocadinho psicólogos, porque há pessoas que ligam, porque sentem-se tão sozinhas, tão sozinhas que querem ouvir uma voz do outro lado”, contou.

Confrontado com o facto de o país e, neste caso em particular, a Região de Leiria ter já passado por várias tragédias (a mais grave os incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017) e que ainda não haja resiliência em matéria de comunicações, Carlos Guerra explicou que, no âmbito da Comunidade Intermunicipal (CIM), há um projeto em adjudicação para “instalar em todos os municípios e em todos os agentes de Proteção civil antenas satélite”.

Esta iniciativa decorreu do apagão, também num dia 28, mas de abril de 2025.

“Esta tempestade Kristin andou mais depressa do que os nossos procedimentos de aquisição”, declarou.

A operadora Patrícia Morais, de 44 anos e há 24 a trabalhar na sala de operações, relatou à Lusa que os piores momentos da carreira foram os incêndios em outubro de 2017, no Pinhal de Leiria, e a depressão Kristin (nos fogos de Pedrógão estava ausente).

“O mais difícil, no meio disto tudo, é as pessoas pedirem ajuda e termos de dizer que estamos sem meios disponíveis, porque não há mais”, disse, lamentando que nesta fase muitas pessoas pediram ajuda e, “por causa das condições das vias”, sabia-se que a ajuda ia demorar a chegar.

Segundo Patrícia Morais, o comando “é o ponto de partida de toda a ajuda”, mas é preciso ter a capacidade de decidir prioridades, sendo certo que “a vida das pessoas se sobrepõe aos seus bens”.