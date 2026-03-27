Mais de mil famílias suspendem crédito à habitação após tempestades em Portugal

CNN Portugal , AM
Há 1h e 53min
Efeitos da tempestade Kristin em Leiria (Paulo Novais/LUSA)

REVISTA DE IMPRENSA | Também as empresas recorrem a apoios, com mais de 2300 pedidos para reconstrução

Mais de mil famílias afetadas pelas tempestades recentes já pediram a suspensão do crédito à habitação, ao abrigo das medidas extraordinárias criadas pelo Governo. Segundo o Jornal de Notícias, a maioria dos pedidos apresentados à Caixa Geral de Depósitos e ao Santander foi aceite.

No total, foram registadas pelo menos 1187 solicitações nestas duas instituições. A Caixa recebeu 807 pedidos, dos quais 800 foram aprovados, enquanto o Santander registou 380, com mais de 93% de aprovações.

A moratória permite suspender o pagamento das prestações durante 90 dias, podendo ser prolongada até mais 12 meses. Paralelamente, os bancos disponibilizaram linhas de crédito e soluções de alívio financeiro, embora a adesão tenha sido maior às medidas públicas.

Também as empresas recorrem a apoios, com mais de 2300 pedidos para reconstrução. Ainda assim, a taxa de aprovação é mais limitada, com centenas de candidaturas recusadas.

O Banco de Portugal alerta que o aumento de fenómenos extremos está a elevar os riscos para o setor financeiro, devido aos danos em habitações e empresas e ao impacto na capacidade de pagamento.

No terreno, associações empresariais alertam para prejuízos elevados e atrasos nos apoios, admitindo risco de falências em regiões mais afetadas.

Temas: Leiria Cgd Kristin Santander

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