Corpo de homem encontrado no rio Lis em Leiria. PJ investiga 

Há 41 min

Autoridades estão a trabalhar para identificar a vítima e perceber se houve envolvimento de terceiros

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo, por volta das 15:30, nas margens do rio Lis, em Leiria. O alerta foi dado por populares que avistaram o cadáver na água e rapidamente comunicaram as autoridades.

No local estiveram presentes equipas da PSP, do INEM, dos Bombeiros e da Cruz Vermelha. O corpo foi retirado da água pelas autoridades.

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada para investigar as causas da morte, uma vez que os detalhes sobre a ocorrência ainda são incertos. As autoridades estão a trabalhar para identificar a vítima e perceber se houve envolvimento de terceiros.