Corpo de homem encontrado no rio Lis em Leiria. PJ investiga 

Daniela Rodrigues
Há 41 min
PJ

Autoridades estão a trabalhar para identificar a vítima e perceber se houve envolvimento de terceiros

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo, por volta das 15:30, nas margens do rio Lis, em Leiria.  O alerta foi dado por populares que avistaram o cadáver na água e rapidamente comunicaram as autoridades.

No local estiveram presentes equipas da PSP, do INEM, dos Bombeiros e da Cruz Vermelha. O corpo foi retirado da água pelas autoridades. 

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada para investigar as causas da morte, uma vez que os detalhes sobre a ocorrência ainda são incertos. As autoridades estão a trabalhar para identificar a vítima e perceber se houve envolvimento de terceiros.

Temas: Leiria Cadáver Corpo Desaparecido PJ

Crime e Justiça

Corpo de homem encontrado no rio Lis em Leiria. PJ investiga 

Há 41 min

PJ detém três suspeitos em Oeiras por crimes de roubo e sequestro

Ontem às 18:46

Prisão preventiva para homem por maltratar mãe de 88 anos

Ontem às 15:48
02:27

"Causou-me traumas, mas decidi contar": vítima fala pela primeira vez após condenação de professor de equitação por abuso de menores

Ontem às 14:30
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

Ontem às 22:40

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

Ontem às 19:00

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Ontem às 13:11

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

Ontem às 18:00

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

Ontem às 19:31

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

Ontem às 22:00

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Hoje às 08:00

Mau tempo: Seixal, Barreiro, Moita e Alcochete com várias estradas inundadas

Ontem às 18:19

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Ontem às 00:15

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

6 fev, 17:16