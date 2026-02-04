Bombeira atropelada quando ia para o quartel em Leiria

Agência Lusa , AM
Há 1h e 7min
Efeitos da tempestade Kristin em Leiria (Paulo Novais/LUSA)

Condutor está em fuga

Uma bombeira ficou hoje ferida após ser atropelada quando se dirigia para o quartel da corporação de Monte Redondo, no concelho de Leiria, por um condutor que se colocou em fuga, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo o Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), “a bombeira ia a caminho do quartel” e tratou-se de “atropelamento com fuga”.

A mesma fonte referiu que é um ferido ligeiro.

Já o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria adiantou que o alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 07:40 e ao local acorreram, além da GNR, meios dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

