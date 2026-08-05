Incidente com drone em Leipzig representa "nova dimensão de ameaça", diz ministro alemão

Agência Lusa , PF
Há 1h e 7min
Drone em aeroporto (Hendrik Schmidt/dpa via AP)
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Esta ameaça pode envolver "potências estrangeiras", acrescentou, sem dar mais detalhes

O ministro alemão da Administração Interna, Alexander Dobrindt, disse esta quarta-feira que a descoberta de um drone com um suposto engenho explosivo no aeroporto de Leipzig-Halle representa "uma nova dimensão" de ameaça, referindo um possível "cenário de ataque híbrido".

"Nada neste caso sugere a ação de um amador. Estamos perante uma ameaça híbrida profissional, com a qual teremos de continuar a lidar", afirmou o ministro.

Esta ameaça pode envolver "potências estrangeiras", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Segundo Dobrindt, seria "demasiado simplista" pensar que uma única medida seria suficiente para responder a este tipo de ameaça e o incidente insere-se num contexto mais amplo destinado a "contribuir para um sentido de insegurança" na Alemanha.

No entanto, o ministro recusou-se a fazer conjeturas sobre as motivações das pessoas por detrás deste caso ou sobre a sua identidade, afirmando que essas questões agora faziam parte da investigação.

Na noite de terça-feira para hoje, o tráfego aéreo foi interrompido durante duas horas no aeroporto de Leipzig/Halle (leste), após ter sido descoberto um drone com um "dispositivo explosivo não identificado", que foi logo desativado, segundo os investigadores alemães.

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O incidente levou ao encerramento temporário deste aeroporto e perturbou o tráfego aéreo. Mais tarde, um avião de carga da DHL interrompeu a sua aproximação para aterragem e teve de ganhar altitude antes de colidir com um objeto não identificado a alguns quilómetros do aeroporto, causando danos ligeiros na aeronave, constatados após a sua chegada a Hanôver (noroeste).

O aeroporto de Leipzig/Halle é um dos principais centros logísticos da Alemanha e desempenha um papel chave no transporte de equipamento militar e civil para a Ucrânia, apoiada por Berlim desde o início da invasão russa.

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