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Lei laboral: ministra do Trabalho dá mais uma oportunidade à UGT "para mostrar que quer" chegar a um acordo

CNN Portugal , CM
Há 1h e 11min
Maria do Rosário Palma Ramalho (Miguel A. Lopes/Lusa)

Todas as partes deram as 

não basta a ugt dizer que está disposta a negociar

UGT tem de mostrar que quer, posição clara da UGT sobre os poucos pontos, se não avançaremnos con o diplonma ara o parlamneto

7 de maio, reunião da concertação social

o que quer e como quer

Última reunião da concertação social marcada para 7 de maio. Se a UGT não chegar a acordo com Governo e patrões, diploma segue para o Parlamento

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A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, anunciou esta quinta-feira, após o chumbo da UGT ao pacote laboral, que o Governo vai dar mais uma oportunidade à central sindical para chegar a acordo, agendando para 7 de maio mais uma reunião da concertação social.

Se a UGT não chegar a acordo com Governo e patrões, a ministra assumiu, desde logo, que o diploma seguirá para o Parlamento.

"Não basta a UGT dizer que está disposta a negociar", defendeu Palma Ramalho, sublinhando que a central sindical tem de dizer "o que quer e como quer", referindo-se às linhas vermelhas.

 

 

Temas: Lei laboral UGT Ministra do Trabalho UGT lei laboral Palma Ramalho

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