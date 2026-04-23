Lei laboral: ministra do Trabalho dá mais uma oportunidade à UGT "para mostrar que quer" chegar a um acordo

Última reunião da concertação social marcada para 7 de maio. Se a UGT não chegar a acordo com Governo e patrões, diploma segue para o Parlamento
A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, anunciou esta quinta-feira, após o chumbo da UGT ao pacote laboral, que o Governo vai dar mais uma oportunidade à central sindical para chegar a acordo, agendando para 7 de maio mais uma reunião da concertação social.
Se a UGT não chegar a acordo com Governo e patrões, a ministra assumiu, desde logo, que o diploma seguirá para o Parlamento.
"Não basta a UGT dizer que está disposta a negociar", defendeu Palma Ramalho, sublinhando que a central sindical tem de dizer "o que quer e como quer", referindo-se às linhas vermelhas.