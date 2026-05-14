Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo aprova proposta de revisão da lei laboral

Agência Lusa
Há 1h e 0min

Anúncio feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será enviada ao parlamento, anunciou a ministra do Trabalho.

O anúncio foi transmitido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, depois de na passada quinta-feira o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

A ministra justificou a necessidade desta reforma insistindo que Portugal tem a “segunda legislação laboral mais rígida” dos países da OCDE.

“O mote essencial, o seu objetivo, pode sintetizar-se nesta frase: reforçar os direitos e garantias dos trabalhadores no século XXI”, disse.

Temas: Lei laboral Ministra do Trabalho Revisão de lei Rosário Palma Ramalho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Governo aprova proposta de revisão da lei laboral

Há 1h e 0min

"Não houve troca de tiros". GNR esclarece fuga de detido do Tribunal de Ponte de Sor que foi "facilitada" por "dezenas de cidadãos"

Há 1h e 14min

Há cortes e trânsito condicionado na CRIL e EN117 este fim de semana

Há 2h e 15min

Levou 12 facadas da companheira, perdoou-a e quer casar com ela - mas a pena mantém-se

Há 2h e 23min
Mais País

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Hoje às 07:30

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Hoje às 08:00

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Hoje às 00:01

NATO ativa alertas e Ucrânia diz que está "em curso" um dos maiores ataques da Rússia

Ontem às 16:50

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

Ontem às 22:24

"Vários disparos" em pleno tribunal: arguido detido por tentativa de homicídio consegue fugir antes de audiência em Ponte de Sor

Ontem às 17:45