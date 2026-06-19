MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Chumbo das alterações à lei laboral é "um sinal para o Governo", diz CGTP

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 5min
Manifestantes participam na manifestação nacional convocada pela CGTP-IN, convocada pela Frente Comum dos Sindicatos, uma estrutura da CGTP (Tiago Petinga/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Proposta do Governo para rever a legislação laboral foi chumbada, na generalidade, com os votos contra do Chega e do PS

O secretário-geral da CGTP congratulou-se esta sexta-feira com o chumbo da proposta de revisão da legislação laboral, considerando que a luta dos trabalhadores foi "determinante" e avisa que o desfecho é "um sinal para o Governo".

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, poucos minutos depois de a proposta do Governo de revisão da lei laboral ter sido rejeitada, Tiago Oliveira saudou o desfecho considerando que a luta desenvolvida ao longo dos últimos 11 meses foi "determinante".

"E hoje está provado que é a luta dos trabalhadores [...] que iria determinar qualquer desfecho", enalteceu o líder da CGTP, sublinhando que os partidos "votaram condicionados pela luta dos trabalhadores".

Tiago Oliveira disse ainda que este "é um sinal para o Governo", acusando o executivo liderado por Luís Montenegro de estar "de mãos dadas com uma minoria, com os patrões" e que "legisla sempre com a perspetiva de olhar para o país como uma folha de Excel", esquecendo os trabalhadores.

"Tudo aquilo que tem sido a política seguida traduziu-se na derrota da proposta do Governo", afirmou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O secretário-geral da CGTP referiu ainda que a Prestação Social Única (PSU) que está a ser discutida na especialidade na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão "é uma preocupação fundamental" e prometeu prosseguir com ações de luta para atingir "um rumo diferente".

A proposta do Governo para rever a legislação laboral foi chumbada, na generalidade, com os votos contra do Chega e da esquerda parlamentar, após o partido de André Ventura não ter alcançado um acordo com o PSD.

PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP juntaram-se nos votos contra da bancada do Chega

O texto contou apenas com os votos a favor dos partidos que suportam o Governo (PSD-CDS-PP) e da IL.

Após o chumbo, seguiu-se um longo aplauso de todas as bancadas à esquerda, bem como dos presentes nas galerias do hemiciclo, entre eles o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, que se mostrou visivelmente emocionado.

Findo o aplauso, o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, alertou os deputados de que este tipo de situações “não é regimentalmente aceitável” e lamentou o sucedido, uma vez que as galerias não se podem manifestar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Não foi um momento bom", disse.

O parlamento rejeitou também projetos de lei do Chega, IL, Livre, BE, PAN e JPP, visando nomeadamente os despedimentos, a parentalidade, o aumento dos dias de férias ou o trabalho noturno ou por turnos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Lei laboral Governo CGTP Legislação laboral Secretário-geral da CGTP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

opinião
Pedro Santos Guerreiro

Aqui chegados, 1+1 = duodécimos, 2+2 = eleições

Há 41 min
00:28

Luís Montenegro lamenta não ter sido informado de que era um dos alvos de um grupo extremista

Há 46 min

Montenegro mantém "confiança absoluta" na ministra do Trabalho

Há 49 min

"Fui completamente surpreendido". Primeiro-ministro lamenta ter sabido de planos de ataque à sua casa pelas notícias

Há 49 min
Mais Governo

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Hoje às 07:55

As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

Hoje às 02:48
opinião
Miguel Sousa Tavares

Duas "estátuas" e um "fantasma": a dupla "Bernaldo manda na Seleção" e Miguel Sousa Tavares não aceita isso

Ontem às 21:42

Marcelo, Costa e até Nuno Markl: a lista quase interminável de alvos do grupo de extrema-direita MAL

Ontem às 19:40

Movimento neonazi reuniu informações e planeou atentado contra Montenegro com "granada disparada por uma janela"

Ontem às 17:27

Parlamento chumba reforma laboral proposta pelo Governo

Há 3h e 27min

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Ontem às 05:02